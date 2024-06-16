В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.
Сегодня «нефтяники» одержали первую победу в этой серии, сумев сократить отставание в финале Кубка Стэнли — 1-3. Благодаря этой победе «Ойлерз» была продлена одна из главных серий в истории плей-офф североамериканской лиги. Ещё ни один финал Кубка Стэнли в XXI веке не завершился со счётом 4-0.
Последний раз подобное произошло в 1998 году, когда «Детройт Ред Уингз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз». С тех пор неизменно оба участника главной серии сезона одерживали в ней хотя бы по одной победе.
Финальная серия не завершилась всухую уже в 25-й раз подряд (с 1999 по 2024 годы, сезон-2004/2005 не состоялся из-за локаута). В предыдущих 24 сезонах самым частым в финалах был счёт 4-2 (11 серий). Со счётом 4-3 завершились 7 серий, со счётом 4-1 – 6.
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