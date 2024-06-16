Форвард «Флориды» — о замене Бобровского: он будет в полном порядке в пятом матче

Нападающий «Флориды» Эван Родригес высказался о реакции голкипера Сергея Бобровского на пять пропущенных шайб в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Россиянин отразил 11 бросков из 16 и впервые по ходу текущего плей-офф был заменён по ходу матча.

«Это профессионал экстра-класса. Я уверен, что он будет в полном порядке в пятом матче. Даже не сомневаюсь в этом», — цитирует Родригеса пресс-служба клуба.

Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с процентом отражённых бросков 90,9% и двумя шат-аутами. Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».