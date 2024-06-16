Коннор Макдэвид повторил достижение 41-летней давности для финалов Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Главным героем встречи стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, забивший гол и оформивший ассистентский хет-трик. Канадский форвард набрал четыре очка в матче, неудача в котором означало итоговое поражение «Ойлерз» в финале Кубка Стэнли.

Таким образом Коннор повторил редкое достижение 41-летней давности, став первым игроком в XXI веке, которому удалось набрать четыре очка в матче под угрозой поражение в финале Кубка Стэнли. В 1987 году подобным достижением отметился форвард «Филадельфии Флайерз» Брайан Пропп. Что интересно, соперником «лётчиков» по тому финал был «Эдмонтон».