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Коннор Макдэвид повторил достижение 41-летней давности для финалов Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид повторил достижение 41-летней давности для финалов Кубка Стэнли
Коннор Макдэвид
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Главным героем встречи стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, забивший гол и оформивший ассистентский хет-трик. Канадский форвард набрал четыре очка в матче, неудача в котором означало итоговое поражение «Ойлерз» в финале Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    

Таким образом Коннор повторил редкое достижение 41-летней давности, став первым игроком в XXI веке, которому удалось набрать четыре очка в матче под угрозой поражение в финале Кубка Стэнли. В 1987 году подобным достижением отметился форвард «Филадельфии Флайерз» Брайан Пропп. Что интересно, соперником «лётчиков» по тому финал был «Эдмонтон».

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