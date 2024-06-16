Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отметил работу главного тренера «Эдмонтона» Криса Ноблоха по ходу сезона. Специалист возглавил команду в начале сезона с одним из худших результатов в лиге и довёл её до финала Кубка Стэнли.

«Уверен, что по финалу Кубка Стэнли крайне важно сказать о тренере Ойлерз – Крисе Ноблохе. Я лично знаю его достаточно давно, когда он был тренером Эри в ОХЛ. Он открытый, эрудированный и очень приятный в общении человек.

Глядя на игру его команды можно видеть прогресс тренера, он гибок и адаптивен к тем вызовам, которые стоят перед его командой. Видя рисунок игры Эдмонтона, понимаешь, какие требования он ставит перед своими игроками в каждом матче. И он приобретает опыт. Вот сейчас сыграли четыре игры, и все они разные со стороны канадской команды. Для меня успех в четвёртой игре был связан с одной простой вещью – не было никаких заданий, не было указаний как играть на каждом участке поля, особенно в важных зонах, не было подстраивания своих звеньев под выходящих игроков Флориды. Установка было простой – ребята играйте на своих инстинктах и идите вперёд, а мастерства там очень много», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.