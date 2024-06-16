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«Все мы люди». Форвард «Эдмонтона» — о пяти пропущенных шайбах Бобровским

«Все мы люди». Форвард «Эдмонтона» — о пяти пропущенных шайбах Бобровским
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Напаадющий «Эдмонтона» Зак Хайман оценил победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли над «Флоридой» (8:1) и прокомментировал пять пропущенных шайб российским голкипером Сергеем Бобровским. Россиянин впервые по ходу текущего плей-офф был заменён по ходу матча.

«Все мы люди. Нам нужно было продолжать работать и создавать моменты, и в конце концов это вылилось в голы. Очевидно, сегодня у нас были хорошие моменты, и мы смогли обыграть Бобровского. Но это лишь одна победа. Мы сохраняем веру и текущий менталитет. Но было приятно одержать разгромную победу и показать, что мы можем это сделать, заставив соперника немного усомниться в своих силах», — цитирует Хаймана пресс-служба клуба.

Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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