«Все мы люди». Форвард «Эдмонтона» — о пяти пропущенных шайбах Бобровским

Напаадющий «Эдмонтона» Зак Хайман оценил победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли над «Флоридой» (8:1) и прокомментировал пять пропущенных шайб российским голкипером Сергеем Бобровским. Россиянин впервые по ходу текущего плей-офф был заменён по ходу матча.
«Все мы люди. Нам нужно было продолжать работать и создавать моменты, и в конце концов это вылилось в голы. Очевидно, сегодня у нас были хорошие моменты, и мы смогли обыграть Бобровского. Но это лишь одна победа. Мы сохраняем веру и текущий менталитет. Но было приятно одержать разгромную победу и показать, что мы можем это сделать, заставив соперника немного усомниться в своих силах», — цитирует Хаймана пресс-служба клуба.
Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».
- 16 июня 2024
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