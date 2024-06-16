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Коннор Макдэвид высказался об обновлении рекорда Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид высказался об обновлении рекорда Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о том, что побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по числу результативных передач в одном плей-офф НХЛ. Канадский форвард записал на свой счёт 32-ю результативную передачу (при шести шайбах) и превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (31) по ассистам за один розыгрыш в истории плей-офф НХЛ, который был установлен легендарным канадцем в 1988 году.

«Он очень много сделал для хоккея, но сейчас я на этом не концентрируюсь. Сейчас мы фокусируемся на игре, учитывая, в каком положении находимся», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Главным героем четвёртой игры финала Кубка Стэнли стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, забивший гол и оформивший ассистентский хет-трик. Канадский форвард достиг отметки в 132 результативные передачи в нынешнем чемпионате (регулярка+плей-офф) и обновил рекорд XXI века по передачам в одном сезоне НХЛ.

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