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Хенрик стал седьмым игроком в НХЛ, чьи голы в финалах Кубка Стэнли разделили 12+ лет

Хенрик стал седьмым игроком в НХЛ, чьи голы в финалах Кубка Стэнли разделили 12+ лет
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Автором победной шайбы в матче стал нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик, который отличился в финале Кубка Стэнли спустя 12 лет и 3 дня после того, как он поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз», ещё будучи игроком «Нью-Джерси Дэвилз». 34-летний канадский форвард стал седьмым игроком в НХЛ, чьи голы в финалах Кубка Стэнли разделили 12+ лет.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    

Рекорд НХЛ по длительности временного промежутка между голами в финалах Кубка Стэнли принадлежит Эрику Стаалу — 16 лет 354 дня (2006-2023). Это самый большой разрыв между голами в финалах у одного игрока. Второе место занимает Марк Рекки (15 лет 15 дней, 1991-2006), топ-3 замыкает Дино Сиссарелли (14 лет 31 день, 1981-1995).

Следом располагаются Кори Перри (13 лет 111 днекй, 2007-2020), Даррен Хельм (13 лет 14 дней, 2009-2022), Марсель Проново (12 лет 24 дня, 1955-1967) и Хенрик (12 лет 3 дня, 2012-2024).

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