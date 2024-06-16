Хенрик стал седьмым игроком в НХЛ, чьи голы в финалах Кубка Стэнли разделили 12+ лет

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.
Автором победной шайбы в матче стал нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик, который отличился в финале Кубка Стэнли спустя 12 лет и 3 дня после того, как он поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз», ещё будучи игроком «Нью-Джерси Дэвилз». 34-летний канадский форвард стал седьмым игроком в НХЛ, чьи голы в финалах Кубка Стэнли разделили 12+ лет.
Рекорд НХЛ по длительности временного промежутка между голами в финалах Кубка Стэнли принадлежит Эрику Стаалу — 16 лет 354 дня (2006-2023). Это самый большой разрыв между голами в финалах у одного игрока. Второе место занимает Марк Рекки (15 лет 15 дней, 1991-2006), топ-3 замыкает Дино Сиссарелли (14 лет 31 день, 1981-1995).
Следом располагаются Кори Перри (13 лет 111 днекй, 2007-2020), Даррен Хельм (13 лет 14 дней, 2009-2022), Марсель Проново (12 лет 24 дня, 1955-1967) и Хенрик (12 лет 3 дня, 2012-2024).
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