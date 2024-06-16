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Терещенко перечислил самых прогрессирующих хоккеистов КХЛ

Терещенко перечислил самых прогрессирующих хоккеистов КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко выбрал самых прогрессирующих игроков Континентальной хоккейной лиги.

«По минувшему сезону мне очень понравилось, как развивались Берёзкин и Силантьев. Они здорово сыграли в плей-офф, по ходу сезона набирали форму, опыт.

Также Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют в «Динамо», хоть ребята ещё совсем молодые. В целом от всех вышеназванных хоккеистов жду дальнейшего развития и улучшения игры. Если они хотят выходить на другой уровень, то они должны становиться лучше», — приводит слова Терещенко Legalbet.

В минувшем сезоне КХЛ 22-летний Максим Берёзкин провёл за «Локомотив» 82 игры и набрал 46 (13+33) очков. 23-летний Дмитрий Силантьев сыграл 61 матч в составе магнитогорского «Металлурга» набрал 28 (8+20) очков.

19-летний нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский за 54 матча набрал 17 (6+11) очков. 18-летний Игорь Чернышов за 44 игры за бело-голубых набрал 4 (3+1) очка.

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