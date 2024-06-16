Макдэвид обновил рекорд XXI века по передачам в сезоне и разбил серию достижений Гретцки

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Главным героем встречи стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, забивший гол и оформивший ассистентский хет-трик. Канадский форвард достиг отметки в 132 результативные передачи в нынешнем чемпионате (регулярка+плей-офф) и обновил рекорд XXI века по передачам в одном сезоне НХЛ.

Примечательно, что сегодня 27-летний Макдэвид в этой номинации разбил серию из сплошных достижений Уэйна Гретцки. Ранее великому канадцу принадлежали восемь подряд лучших результатов по передачам в одном сезоне. Теперь же Макдэвид вышел на восьмое место, превзойдя показатель Уэйна в сезоне-1988/1989 (131 передача).

Рекорд Уэйн установил в сезоне-1985/1986 (174), следом идут следующие его показатели — 165 в сезоне-1984/1985, 151 в сезоне-1982/1983, 150 в сезоне-1986/1987, 140 в сезонах 1983/1984 и 1987/1988, а также 133 в сезоне-1990/1991. На восьмом месте теперь Макдэвид, а на девятом снова Гретцки.