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Макдэвид обновил рекорд XXI века по передачам в сезоне и разбил серию достижений Гретцки

Макдэвид обновил рекорд XXI века по передачам в сезоне и разбил серию достижений Гретцки
Коннор Макдэвид
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Главным героем встречи стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, забивший гол и оформивший ассистентский хет-трик. Канадский форвард достиг отметки в 132 результативные передачи в нынешнем чемпионате (регулярка+плей-офф) и обновил рекорд XXI века по передачам в одном сезоне НХЛ.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    

Примечательно, что сегодня 27-летний Макдэвид в этой номинации разбил серию из сплошных достижений Уэйна Гретцки. Ранее великому канадцу принадлежали восемь подряд лучших результатов по передачам в одном сезоне. Теперь же Макдэвид вышел на восьмое место, превзойдя показатель Уэйна в сезоне-1988/1989 (131 передача).

Рекорд Уэйн установил в сезоне-1985/1986 (174), следом идут следующие его показатели — 165 в сезоне-1984/1985, 151 в сезоне-1982/1983, 150 в сезоне-1986/1987, 140 в сезонах 1983/1984 и 1987/1988, а также 133 в сезоне-1990/1991. На восьмом месте теперь Макдэвид, а на девятом снова Гретцки.

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