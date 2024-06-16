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Ткачук оценил игру Бобровского, пропустившего 5 шайб в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

Ткачук оценил игру Бобровского, пропустившего 5 шайб в четвёртом матче финала Кубка Стэнли
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук оценил игру вратаря Сергея Бобровского в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Россиянин пропустил пять шайб, отразил 11 бросков и был заменён в середине второго периода. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

«Мы пропустили восемь голов, и ни один из них не был по вине наших вратарей. До сегодняшнего вечера мы не проигрывали ни одной игры в финале, так что, в конце концов, мы просто возвращаемся к работе. Когда мы побеждаем, мы учимся и просто переходим к следующему матчу. Если мы проигрываем, то делаем то же самое.

Мы сейчас находимся в невероятном положении. Мы приехали сюда и забрали одну победу. Мы едем домой с возможностью выиграть Кубок Стэнли на глазах у наших невероятных фанатов, которые так рады нас видеть, и мы так рады играть перед ними», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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