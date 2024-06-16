Ткачук оценил игру Бобровского, пропустившего 5 шайб в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук оценил игру вратаря Сергея Бобровского в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Россиянин пропустил пять шайб, отразил 11 бросков и был заменён в середине второго периода. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».
«Мы пропустили восемь голов, и ни один из них не был по вине наших вратарей. До сегодняшнего вечера мы не проигрывали ни одной игры в финале, так что, в конце концов, мы просто возвращаемся к работе. Когда мы побеждаем, мы учимся и просто переходим к следующему матчу. Если мы проигрываем, то делаем то же самое.
Мы сейчас находимся в невероятном положении. Мы приехали сюда и забрали одну победу. Мы едем домой с возможностью выиграть Кубок Стэнли на глазах у наших невероятных фанатов, которые так рады нас видеть, и мы так рады играть перед ними», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.
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