Коннор Макдэвид повторил достижение Евгения Кузнецова в финалах плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Главным героем встречи стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, забивший гол и оформивший ассистентский хет-трик. Всего в его активе теперь шесть результативных передач в четырёх матчах финальной серии. Для Макдэвида это первый финал Кубка Стэнли в карьере. По количеству ассистов в первых четырёх финальных матчах в карьере Коннор занимает второе место в истории. Столько же ассистов было у Евгения Кузнецова.

На первой строчке находится результат Микко Рантанена — восемь результативных передач в четырёх первых матчах финала.