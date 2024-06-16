«Он же не робот». Олимпийский чемпион оценил игру Бобровского в финале Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Россиянин пропустил пять шайб и впервые в этом плей-офф был заменён по ходу матча.
— Как оцените игру Бобровского? Сергей пропустил пять голов.
— Не бывает, что ли? Это же хоккей. У «Эдмонтона» тоже есть люди, которые умеют делать чудеса. Да, проиграли психологически — и Сергей, и «Флорида». Игры разные бывают, тем более это финал. Ничего страшного не произошло, счёт 3-1. Через два дня будет матч, практически решающий. Вопрос в том, какая психология будет. Я думаю, сейчас «Флорида» будет играть ответственно. Один шаг остался. Многие проседают же, когда ведут 3-0. Не настроились. Вернее, настрой есть, но всегда есть и такая тактика, как «не я, так кто-то другой — и выиграем». Бобровский же не робот, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
- 16 июня 2024
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