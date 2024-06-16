Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он же не робот». Олимпийский чемпион оценил игру Бобровского в финале Кубка Стэнли

«Он же не робот». Олимпийский чемпион оценил игру Бобровского в финале Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Россиянин пропустил пять шайб и впервые в этом плей-офф был заменён по ходу матча.

— Как оцените игру Бобровского? Сергей пропустил пять голов.
— Не бывает, что ли? Это же хоккей. У «Эдмонтона» тоже есть люди, которые умеют делать чудеса. Да, проиграли психологически — и Сергей, и «Флорида». Игры разные бывают, тем более это финал. Ничего страшного не произошло, счёт 3-1. Через два дня будет матч, практически решающий. Вопрос в том, какая психология будет. Я думаю, сейчас «Флорида» будет играть ответственно. Один шаг остался. Многие проседают же, когда ведут 3-0. Не настроились. Вернее, настрой есть, но всегда есть и такая тактика, как «не я, так кто-то другой — и выиграем». Бобровский же не робот, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
Материалы по теме
«Фанаты «затравили» Боба». Реакция Америки на провал Бобровского в финале Кубка Стэнли
«Фанаты «затравили» Боба». Реакция Америки на провал Бобровского в финале Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android