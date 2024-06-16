Форвард «Эдмонтона»: хоккеисты «Флориды» ведут себя как идиоты после свистка, это не круто

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Браун оценил недисциплинированное поведение хоккеистов «Флориды» и заявил, что капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид является самым крутым игроком в лиге. В середине второго периода четвёртого матча финала Кубка Стэнли форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук нанёс Макдэвиду несколько апперкотов, а затем Сэм Беннет пару раз ударил Коннора по лицу.

«Они хотят чувствовать себя большой, плохой и жёсткой командой. Но, мы такие же крутые, как и они. То, что они получают удаления за недисциплинированное поведение и ведут себя идиотами после свистка, это не делает их крутыми. Под номером 97 в нашей команде играет самый крутой парень в лиге, его каждый вечер пытаются ударить и преследуют весь матч. Вот это круто. Мы просто смотрим на них и смеёмся так же, как он», — цитирует Брауна пресс-служба клуба.

По итогам массовой стычки по две минуты за грубость получили Ткачук и Беннет, а «Эдмонтон» позднее реализовал численное преимущество в двух игроков.