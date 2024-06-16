Ткачук нанёс несколько апперкотов беззащитному Макдэвиду в массовой потасовке

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

В середине второго периода произошла массовая потасовка после свистка. Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук захватил шею капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и нанёс ему несколько апперкотов, когда канадского форварда уже держали линейные арбитры. Далее Макдэвид получил несколько ударов по лицу от форварда «Пантерз» Сэма Беннета. По итогам массовой стычки по две минуты за грубость получили Ткачук и Беннет, а «Эдмонтон» позднее реализовал численное преимущество в двух игроков.

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Пятый матч финальной серии состоится в ночь на 19 июня на домашней площадке «Флориды».