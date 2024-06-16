Барков — о разгроме в 4-м матче: счёт не важен, мы многому научились в этой игре

Капитан «Флориды» Александр Барков прокомментировал разгромное поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

«Либо мы побеждаем, либо учимся, и я думаю, что мы многому научились в этой игре. Мы сыграли не так хорошо, как хотелось. Теперь нам предстоит выяснить, что мы можем сделать лучше, а что у нас получилось хорошо. Это не первый раз, когда мы проигрываем в плей-офф. Неважно, сколько вы проиграете, например, 1:2 или 1:8, или вы выиграете 2:1 или 8:1. Это засчитывается как одна победа.

Есть много вещей, которые мы можем сделать намного лучше. Наверное, мы перестарались. У них было слишком много голевых моментов. Я думаю, что мы всегда хорошо защищались от атак, и я думаю, что у них были некоторые моменты, которые мы не должны были допускать. Но игра уже окончена. Всё, что нам нужно сделать, это просто восстановиться и думать о следующем матче», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.