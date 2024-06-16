В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча заокнчилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.
Звёздный канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид по ходу матча записал в свой актив заброшенную шайбу и сделал три результативные передачи. Таким образом, в его активе стало 38 очков в текущем плей-офф НХЛ. На его счету шесть заброшенных шайб и 32 ассиста. Благодаря чему Макдэвид вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф, превзойдя Пола Коффи, который набрал 37 очков в 1985 году. Те же 38 очков набрал Уэйн Гретцки в 1983 году. Таким образом, канадцы делят между собой пятое место.
Лидером по очкам в Кубке Стэнли является Уэйн Гретцки — 47 очков в 1985 году. На втором месте Марио Лемье — 44 в 1991. Третий и четвёртый результат также за Гретцки: 43 в 1988 и 40 в 1993 году.
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