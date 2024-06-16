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Маттиас Янмарк установил историческое достижение для «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ в XXI веке

Маттиас Янмарк установил историческое достижение для «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ в XXI веке
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола в матче стал нападающий «нефтяников» Маттиас Янмарк, отличившийся при игре в меньшинстве. 31-летний форвард открыл счёт в матче спустя 3 минуты и 11 секунд после стартового вбрасывания.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    

Шведский форвард установил историческое достижение для «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ в XXI веке, став первым хоккеистом канадской команды в этом столетии, которому удалось забить больше одного гола за розыгрыш в меньшинстве. Ранее Маттиас забил в меньшинстве ещё и в серии с «Даллас Старз».

Последним игроком «Ойлерз» с несколькими голами в меньшинстве в одном плей-офф был Тодд Маршан, который в 1997 году забросил три шайбы в таком формате.

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