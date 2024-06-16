Маттиас Янмарк установил историческое достижение для «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ в XXI веке

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола в матче стал нападающий «нефтяников» Маттиас Янмарк, отличившийся при игре в меньшинстве. 31-летний форвард открыл счёт в матче спустя 3 минуты и 11 секунд после стартового вбрасывания.

Шведский форвард установил историческое достижение для «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ в XXI веке, став первым хоккеистом канадской команды в этом столетии, которому удалось забить больше одного гола за розыгрыш в меньшинстве. Ранее Маттиас забил в меньшинстве ещё и в серии с «Даллас Старз».

Последним игроком «Ойлерз» с несколькими голами в меньшинстве в одном плей-офф был Тодд Маршан, который в 1997 году забросил три шайбы в таком формате.