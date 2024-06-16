«Эдмонтон» уничтожил «Флориду» со счётом 8:1, Италия обыграла Албанию. Главное к утру
В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли, находясь под угрозой поражения, «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 8:1, сборная Италии одержала волевую победу во встрече с национальной командой Албании на Евро-2024 (2:1), Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по голевым передачам в одном плей-офф НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» разгромил «Флориду» со счётом 8:1 в четвёртом матче финала Кубка Стэнли.
- Сборная Италии оказалась сильнее Албании в 1-м туре группового этапа Евро-2024.
- Макдэвид превзошёл рекорд Гретцки в истории плей-офф НХЛ 36-летней давности.
- Макдэвид обновил рекорд XXI века по передачам в сезоне и разбил серию достижений Гретцки.
- «Эдмонтон» установил рекорд НХЛ всех времён, разгромив «Флориду» со счётом 8:1.
- Теннисистки Касаткина и Павлюченкова также не собираются участвовать в ОИ-2024 — источник.
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