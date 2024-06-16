Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

16 июня главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты Евро-2024

«Эдмонтон» уничтожил «Флориду» со счётом 8:1, Италия обыграла Албанию. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли, находясь под угрозой поражения, «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 8:1, сборная Италии одержала волевую победу во встрече с национальной командой Албании на Евро-2024 (2:1), Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по голевым передачам в одном плей-офф НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» разгромил «Флориду» со счётом 8:1 в четвёртом матче финала Кубка Стэнли.
  2. Сборная Италии оказалась сильнее Албании в 1-м туре группового этапа Евро-2024.
  3. Макдэвид превзошёл рекорд Гретцки в истории плей-офф НХЛ 36-летней давности.
  4. Макдэвид обновил рекорд XXI века по передачам в сезоне и разбил серию достижений Гретцки.
  5. «Эдмонтон» установил рекорд НХЛ всех времён, разгромив «Флориду» со счётом 8:1.
  6. Теннисистки Касаткина и Павлюченкова также не собираются участвовать в ОИ-2024 — источник.
  7. Евро-2024: результаты матчей 15 июня, турнирная таблица.
  8. Игрок сборной Албании Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро в матче с Италией.
  9. Бенавидес победил Гвоздика в бою за временный титул WBC.
  10. Джервонта Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина и сохранил титул чемпиона мира WBA.
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: третий день Евро-2024, финал Кубка Стэнли, бокс и футзал
Топ-события воскресенья: третий день Евро-2024, финал Кубка Стэнли, бокс и футзал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android