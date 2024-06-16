«Эдмонтон» уничтожил «Флориду» со счётом 8:1, Италия обыграла Албанию. Главное к утру

В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли, находясь под угрозой поражения, «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 8:1, сборная Италии одержала волевую победу во встрече с национальной командой Албании на Евро-2024 (2:1), Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по голевым передачам в одном плей-офф НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».