Макдэвид повторил рекорд Гретцки в истории плей-офф НХЛ 36-летней давности

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи.

Таким образом, форвард записал на свой счёт 31-ю результативную передачу (при шести шайбах) и повторил рекорд Уэйна Гретцки (31) по ассистам за один розыгрыш в истории плей-офф НХЛ, который был установлен легендарным канадцем в 1988 году.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-0 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

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