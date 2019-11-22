Впечатляющий дебют Дыняка в КХЛ! Так не начинали даже Панарин с Капризовым

У молодого нападающего гол в большинстве и три передачи. Ещё вчера о нём никто не слышал, но теперь будут говорить все.

Не прошло и двух дней с тех пор, как «Ак Барс» совершил обмен с петербургским «Динамо» и получил нападающего Никиту Дыняка, как тот уже дебютировал в КХЛ. Да как! Такому дебюту могли бы позавидовать, например, Кирилл Капризов или Артемий Панарин.

Дыняку 22 года, он воспитанник петербургского хоккея. Начинал заниматься в системе СКА, а в 18 лет перешёл в «Динамо» СПб. До сегодняшнего дня у него был один крутой сезон в МХЛ, когда он забил 35 голов и стал лучшим снайпером лиги, и отличное начало этого сезона в ВХЛ (18 очков и +17 в 25 играх), но до сегодняшнего дня возможные перспективы нападающего в КХЛ были туманными. События последних дней развивались стремительно. 20 ноября Дыняка обменяли и он сразу же, несмотря на то, что изначально обмен производили клубы ВХЛ, отправился на выезд с основной командой Казани. «Он тренируется, готовится – вчера катался, сегодня тоже работал. Мы на него рассчитываем и надеемся, что он усилит нашу команду. У него есть сильные качества, и мы надеемся, что за счёт них он нас дополнит», — говорил тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем с «Сибирью».

Дыняк вышел на лёд уже во втором матче выездной серии, в Нур-Султане. «Перед матчем против «Барыса» у нас есть и плановые, и вынужденные изменения: будут играть несколько свежих хоккеистов. Мы верим в наших игроков и надеемся, что они принесут нам победу», — отметил Перов.



Тренер как в воду глядел – свежему Дыняку, который вышел в третьем звене с Артёмом Галимовым и Олегом Ли, потребовалось меньше 10 минут, чтобы произвести впечатление и утвердить тренерский штаб «Ак Барса» в том, что на него не зря сделали ставку. Молодой нападающий играл агрессивно, не чурался идти в силовую борьбу и уже на седьмой минуте выцарапал шайбу у двух соперников и помог отличиться Галимову. Это была уже вторая шайба «Ак Барса», и «Барысу» пришлось брать тайм-аут.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Через две минуты Дыняк забил и сам. В отсутствии в составе Азеведу и Зарипова Дмитрий Квартальнов доверил Никите место в спецбригаде большинства, и нападающий подправил шайбу на пятачке.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В третьем периоде Дыняк окончательно вскружил голову, когда сначала при очередном розыгрыше большинства выдал великолепную передачу из-за ворот на пятачок Галимову, а под конец игры нашёл пасом накатывающегося на ворота Галимова. 1+3 в первой игре – этот день нападающий точно запомнит навсегда! Никита показал себя разноплановым нападающим, который может и потолкаться, и сыграть красиво.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Новичок «Ак Барса» Дыняк набрал два очка в дебютном периоде в КХЛ

Дебют круче Панарина и Капризова

Так не дебютировали даже Кирилл Капризов, Артемий Панарин и другие россияне, которых сейчас можно назвать звёздами КХЛ и НХЛ. Конечно, надо делать скидку на возраст, потому что будущие звёзды, как правило, дебютируют в раннем возрасте, а Дыняк уже успел достаточно повариться в МХЛ, а затем обрасти мясом в ВХЛ. Но всё равно, об этом игроке до сегодняшнего дня никто не слышал, и такой успех не может не впечатлять.



Обладатель Кубка Гагарина, лучший снайпер КХЛ в сезоне-2018/19 Капризов впервые сыграл в матче КХЛ в 17 лет. В новокузнецком «Металлурге» своей юной звёздочке доверяли, но первое очко он набрал только в шестом матче, а первый гол забил в 13-м.

Константин Окулов – один из самых ярких игроков ЦСКА прямо сейчас, которым активно интересуются в НХЛ, в дебютном матче провёл на льду меньше двух минут. Первое время он просто протирал скамейку, а первый гол забил только в своём втором сезоне (кстати, и тогда он ещё получал жалкие крохи игрового времени). Павел Бучневич набрал первое очко в седьмой игре, забил первый гол – в 15-й. Нынешней звезде «Вашингтона» Евгению Кузнецову пришлось ждать 23 матча до первого гола, хотя первую передачу он сделал уже в третьей игре.



Артемий Панарин — самый дорогой россиянин в истории НХЛ – отдал передачу в дебютном матче, а первый гол забил только во втором сезоне. Один из героев Олимпиады-2018, лучший бомбардир КХЛ в сезоне-2018/19, а ныне игрок «Нью-Джерси» Никита Гусев начинал профессиональную карьеру в ЦСКА и забил лишь в 11-м матче. Владимир Тарасенко – один из немногих, кто по-настоящему отличился. В 16 лет он забил первым же броском в КХЛ и стал автором первого гола «Сибири» в лиге.



В общем, можно продолжать список дальше, вспомнить Владимира Ткачёва, Сергея Шумакова, Валерия Ничушкина и прочих и прочих. Проявить себя в дебютном матче в любом случае тяжело, а набрать четыре очка в одной игре нечасто удаётся даже признанным звёздам хоккея. Но Дыняк рушит стереотипы. Кто знает, может «Ак Барс» нашёл неогранённый алмаз?