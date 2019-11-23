«Это хоккейная элита». Разрезающий пас Малкина был прекрасен

После двух поражений в овертайме от «Айлендерс» команде Евгения Малкина просто необходимо было почувствовать уверенность, и на матч с «Нью-Джерси» «Питтсбург», страдающий от большого количества травм, вышел с особым настроем.

Малкин забил классный гол в падении! Он тащит «Питтсбург», у которого нет Кросби После травмы у Джино 12 очков в 9 матчах.

«Всем в команде надоело играть овертаймы, их было уже три за 10 дней. И проигрывать надоело в овертаймах — об этом в команде был особый разговор перед матчем. Все хотели завершить плохой отрезок», — отмечал перед игрой обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Джерри Ди Паола. Нестабильные «дьяволы» были вполне подходящими оппонентами для того, чтобы «Питтсбург» смог порадовать своих болельщиков даже несмотря на отсутствие травмированных Кросби, Шульца и Летанга.

Обе команды играли очень активно, но долгое время не могли пробить голкиперов, на долю которых пришлось 58 бросков за первые два периода. В середине первого отрезка счёт открыл форвард «Питтсбурга» Доминик Кагун, переигравший вратаря Маккензи Блэквуда броском с неудобной руки, на что «Дэвилз» ответили шайбой Тейлора Холла.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Бывший MVP в нынешнем сезоне забивает крайне мало — до этого матча на счету Холла было лишь две шайбы, причём предыдущая была заброшена аж 1 ноября. Не удивительно, что гол звёздного форварда привлёк особое внимание и заставил комментаторов матча говорить о своей важности.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Devils MSGN.

«Питтсбург» спокойно пережил потерю лидерства, а в середине второго периода лидерами «Пингвинз» был создан маленький шедевр. Брайан Раст, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель «начертили» образцовую контратаку в касание, завершившуюся выходом один на один и красивой обводкой голкипера. Этот красивый гол, в итоге, стал для «Питтсбурга» победным.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

«Это же классные хоккеисты, тут удивляться нечему. Расти добавляет этому звену скорости, а двое остальных — это хоккейная элита, у них элитное чутьё. У них есть «химия», каждый привносит в игру тройки что-то своё», — сказал после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Ударным отрезком на старте третьего периода хозяева решили все вопросы о победителе, отправив в ворота Блэквуда две шайбы с интервалом в 25 секунд, а самого вратаря — на скамейку запасных. Защитник Джон Марино продлил свою результативную серию до четырёх матчей, а гол Джареда Макканна несколько напомнил недавний эпизод в матче между «Вашингтоном» и «Монреалем», когда вратарь «столичных» Илья Самсонов убрал голову после мощного выстрела Ши Уэбера.

«Его чуть не обезглавили». Самсонов увернулся от пушечного броска и был высмеян «Нет, спасибо». Я выбираю жизнь», — самая добрая шутка в адрес россиянина. Вратари должны действовать иначе, даже если бросает Ши Уэбер.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Евгений Малкин стал самым активным игроком «Пингвинз», нанеся в створ ворот соперника 5 бросков и продлил свою впечатляющую серию: в последних 10 матчах он набрал 13 очков. Что же до Никиты Гусева, то он провёл на льду чуть больше 14 минут, бросил 4 раза, но заработал худший в сезоне показатель полезности «-2».



«Отличный матч. Очень важно было сегодня сыграть удачно, и у нас все четыре звена внесли свой вклад в победу. Теперь важно не останавливаться, а набирать обороты», — сказал после матча довольный Джейк Гюнцель.