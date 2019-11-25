«Не считаю нужным давать работу иностранцам, я доверяю русским тренерам»

Матч регулярного чемпионата КХЛ, состоявшийся 24 ноября между ХК «Сочи» и рижским «Динамо» (2:3 ОТ), был посвящён Дню города. Организаторы оформили эту встречу в стиле «диско». Такие игры уже стали традиционными для «леопардов» — они проводились в третий раз подряд. Сочинцы приглашали известного артиста или группу, выступающих в стиле «диско». На этот раз выступала испанская группа Baccara, которая была известна в 80-х.

Фото: Пресс-служба ХК «Сочи»

Болельщики остались довольны увиденным. Мало того, что в Сочи была тёплая и солнечная погода (днём термометр показывал «+15»), так ещё и развлечение для зрителей придумали отличное. Корреспондент «Чемпионата», побывавший на игре и также приобщившийся к музыкальной культуре «80-х», помимо просмотра хоккея пообщался со спортивным директором сочинского клуба Сергеем Гомоляко.

«Я доверяю русским тренерам»

— У нас тут погода как во Флориде, так что можете называть Сочи русской Флоридой, — Гомоляко решил начать наше общение с шутки.



— Что с Никитой Щитовым и на какой срок он выбыл?

— Он выбыл до конца сезона. Его прооперировали, на восстановление нужно полгода. У него проблемы с плечом, был перелом лопаточной кости. В общем, травма тяжёлая.



— Значит, в этом сезоне его точно не ждать?

— Нет, не ждать.



— Как прокомментируете изменения в тренерском штабе? В частности, замену тренера вратарей Каарелы на Тарасова.

— Мы довольны работой Тарасова. Все знают, что он и в Уфе неплохо работал.



— Каарела ушёл сам вслед за Зубовым?

— Знаете, у меня такая политика, что я доверяю русским тренерам. Считаю, что многие из них не хуже иностранцев. Не считаю нужным давать работу иностранцам, когда наши в это же время будут сидеть без дела. В итоге я позвонил Тарасову, переговорил с ним. Он сказал, что готов.



— Микульчик и Спиридонов – кандидатуры Андриевского?

— Да. Понятно, что каждому тренеру комфортнее работать со своими людьми. Он должен окружать себя теми, кому он доверяет. Главный тренер ставит определённую задачу и смотрит, как работают его подчинённые.



— Ещё раньше в тренерском штабе появился Вадим Хомицкий…

— Он занимается с защитниками. Получается, у нас пять тренеров.

У меня такая политика, что я доверяю русским тренерам. Считаю, что многие из них не хуже иностранцев. Не считаю нужным давать работу иностранцам, когда наши в это же время будут сидеть без дела.

«Пытаемся выровнять ситуацию, но игроков на рынке почти нет»

— При Александре Андриевском результаты «Сочи» улучшились.

— Понятно, что имел место быть эмоциональный всплеск, плюс началась выстраиваться другая система. Я не имею никаких претензий к Сергею Зубову, но он специфический человек со своим видением ситуации и методами работы. У нас есть определённые возможности и уровень хоккеистов, с которыми нужно работать.

Зубов уволен из «Сочи». Ему не простили поражения и отсутствие плана Поднимать южан из ямы будет Леонид Береснев.

— Задачи – попадание в плей-офф и там пройти как можно дальше?

— Да, конечно. Плей-офф – это обязательно.



— Леонид Береснев, работавший непродолжительный срок после отставки Зубова, тоже не дал результата…

— Да, могло быть лучше. К примеру, на дальневосточном выезде были проиграны матчи в Китае и Хабаровске, в которых тренерский штаб допускал ошибки, но во Владивостоке мы заработали два очка.



— Тяжело работать с командой, которую не вы формировали?

— Не сказать, что сильно тяжело, но у меня есть своё видение ситуации. Я разговариваю с тренерами. Общался с Зубовым, общаюсь с Андриевским. Понимаю, что где-то нужно было вести себя иначе. Мы пытаемся выровнять ситуацию, но игроков на рынке почти нет. Я имею ввиду тех, кто реально может помочь.



— Можно ли в вашей ситуации поискать игроков на европейском рынке?

— Для этого нужно кого-то расторгать из нынешних иностранцев, а для нас это непозволительная роскошь. Плюс без выкупа тебе никто не отдаст хорошего игрока.

«У нас те иностранцы, которых мы себе можем позволить»

— Зачем вы обменяли своего сына Александра из «Сочи» в «Торпедо»?

— Летом он отправился в систему Нижнего Новгорода. Здесь бы он не играл, а сейчас он играет в клубе ВХЛ «Торпедо-Горький». Там помоложе команда, Саша получает много игрового времени.



— Не так давно вы расторгли контракт с Дугиным.

— Он был у нас месяц. Мы увидели, что он не готов. Я не увидел у него в глазах какой-то искры.



— Вы довольны вратарским трио Шикин – Налимов – Проскуряков?

— Нормальная линия, довольны. Ждём, что все будут выкладываться по максимуму. Шикин здорово играл, Ваня Налимов – тоже. Илюха Проскуряков, конечно, провалил матч с «Ак Барсом», но там были ошибки не только его, а всего коллектива. Но в Минске он сыграл прилично. Илья – хороший вратарь, опытный помощник для ребят.

У нас те иностранцы, которых мы себе можем позволить. Но наша первая пара защитников и первая тройка нападения – это легионеры.

— Как вам легионерские позиции?

— У нас те иностранцы, которых мы себе можем позволить. Но наша первая пара защитников и первая тройка нападения – это легионеры. Коллинз был вторым центральным, но затем его решили убрать на край, где он неплохо выглядит.

— С молодёжью, наверное, тяжеловато.

— Школы нет, но мы стараемся искать решения. Ждём прогресса от Стёпы Старкова. Он уже должен показывать совсем другой хоккей. Собственно говоря, от легионеров мы тоже требуем постоянной самоотдачи, а не только в отдельных играх.

«Времена пьянок уходят в прошлое»

— Ходили разговоры, что у Климонтова, Макаренко один агент с главным тренером Андриевском, поэтому они в «Сочи». Это так?

— В них был заинтересован лично главный тренер. С одним он работал в «Адмирале», с другим – в Новосибирске. У Дугина ведь этот же самый агент, но это не помешало нам расторгнуть с ним контракт. Посмотрим ещё, как Макаренко будет шевелиться. Кроме того, нас устроили финансовые условия сделок.



— Раньше у многих хоккеистов «Сочи» были проблемы с режимом. Достаточно вспомнить Жердева или Анисина. Сейчас такого нет?

— Мне кажется, что времена пьянок уходят в прошлое. Никто тебя такого терпеть не будет. У нас не был никто замечен в нарушении режима.

Мне кажется, что времена пьянок уходят в прошлое. Никто тебя такого терпеть не будет. У нас не был никто замечен в нарушении режима.

— Алтыбармакяном сейчас довольны?

— Сейчас – нет. Андрей играет не так, как он может играть, но мы рады его голу в ворота Риги впервые за два с половиной месяца. Вроде, пока отошёл от ведения блога, собирается сконцентрироваться на хоккее. Андрею необходимо задуматься и серьёзно прибавлять.

«Сочи» отправил Алтыбармакяна в ВХЛ из-за пропавшей уверенности

— Как вы решили бытовые вопросы?

— Я особо никуда не хожу. Домой и на работу. Снимаю квартиру.



— Даже в море не купались?

— Летом, конечно, купался.



— Солнце и хорошая погода добавляют позитива?

— Это можно назвать плюсом, а можно сказать, что тебя это расхолаживает. Главное, не расслабляться.