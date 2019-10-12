Зубов уволен из «Сочи». Ему не простили поражения и отсутствие плана

Сергей Зубов – больше не главный тренер «Сочи». В черноморской команде, которая выступает в КХЛ шестой сезон, впервые решились пойти на кардинальные меры, сменив тренера по ходу сезона. Повод есть – семь поражений в последних восьми матчах и 10-е место на Западе.

ХК «Сочи» объявил об уходе Сергея Зубова с поста главного тренера

Это уже третья отставка в этом сезоне КХЛ. И хотя позиции Зубова в последнее время пошатнулись (в традиционном рейтинге «Чемпионата» от начала октября он опустился с 11 на 18 место и объективно был близок к уходу), всё равно эта отставка немного удивила. Зубов многое сделал для «Сочи», добивался результата, несмотря на трудности. Казалось, он справится и сейчас.



Отставание «Сочи» от первой восьмёрки составляет всего одно очко, да и результаты, пусть и неудовлетворительные, но почти все поражения – в одну шайбу, часть игр завершались в овертаймах или буллитных сериях. Единственная победа за это время одержана на характере – при 0:3 с «Авангардом» в третьем периоде сочинцы смогли сравнять счёт, а затем дожать в дополнительное время.



Результаты и расписание игр «Сочи»



Сергей Зубов в «Сочи» отработал два с небольшим сезона. Легко его команде ничего и никогда не давалось. Взять хотя бы прошлый чемпионат, его сочинцы тоже начали ни шатко ни валко, было шесть поражений в семи матчах в сентябре. Но затем собрались, заняли итоговое шестое место в конференции, и более того – дали настоящий бой «Локомотиву» в первом раунде.



Кстати, именно с Зубовым «Сочи» добился своих первых побед в кубковых встречах. Пусть не в сериях, но в первый год Сергея Александровича у руля команды она выиграла один матч в серии с «Йокеритом», во второй год совершила камбэк в противостоянии с «Локомотивом» с 0-2. Опыт и мастерство соперников в конечном итоге был выше, но тем не менее.



Руководство «Сочи» считает, что в этот раз Зубов был не в силах ничего изменить. Генеральный директор клуба Сергей Воропаев рассказал о причинах перестановок в тренерском штабе.



«Вопрос в том, было у Зубова понимание, как исправлять ситуацию, или нет. Этот вопрос же возник не сегодня. Если бы у Зубова был план, как выправить ситуацию, и результаты были бы немного другими. От того, что поражения в одну шайбу, очков же больше не станет. Причины увольнения – чисто спортивные.



На данный момент никого искать не будем, все остаются, все тренеры нас устраивают. Бересневу мы доверяем, это опытный тренер. У нас есть к нему доверие, у него есть понимание ситуации, что делать. Береснев не раз занимался таким в сборной Латвии, его звали, когда всё было плохо», — сказал Воропаев «Чемпионату».



Команду принял Леонид Береснев – специалист, чьё имя долгое время было связано с Латвией. Там он работал и с местными командами, и со сборными. В конце 1990-х он вытянул национальную сборную в элиту чемпионата мира (с тех пор она её не покидает), в середине 2000-х через квалификацию выводил команду на Олимпиаду в Турнире. В 2011-м вернул латвийскую молодёжку в элиту, в 2016-м руководил национальной командой на чемпионате мира. В сезоне-2018/19 Береснев тренировал ступинский «Капитан», а команда, пусть и не попала в плей-офф, всё равно поднялась с последнего место совсем близко к восьмёрке. Как отметил Воропаев, Бересневу не привыкать быть «пожарным», которого зовут в надежде быстро выправить ситуацию.

Что будет с Зубовым

Зубов обладает огромным опытом – на тренерской работе он уже восемь лет, помимо «Сочи», трудился в ЦСКА и СКА. Интерес со стороны клубов к нему точно будет, а, учитывая, как часто случаются отставки в КХЛ, быть может, даже в этом сезоне.

«Самый недооценённый игрок НХЛ». Сергей Зубов – в Зале хоккейной славы Легендарный защитник и двукратный обладатель Кубка Стэнли получил заслуженное признание.

Но, вполне возможно, Зубов решит взять небольшую паузу. Через месяц в Торонто пройдёт официальная церемония включения российского защитника в Зал хоккейной славы. И теперь Сергею Александровичу не надо отпрашиваться с работы, чтобы поехать и насладиться красивой церемонией, отдохнуть, вспомнить былые времена, сыграть в хоккей (там же, в Торонто, пройдёт и матч ветеранов НХЛ). «Сочи», его, естественно, и так бы отпустил, но теперь уже можно не держать в голове работу и спокойно расслабиться.