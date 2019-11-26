Панарина уже сравнивают с Буре! Снова набрал очки и повторил достижение легенды

Что бы «рейнджеры» сейчас делали, не прикупи они летом Артемия Панарина? Вопрос, конечно, риторический. Для того, чтобы оценить вклад Хлебушка в результаты «синерубашечников» достаточно беглого взгляда на статистику домашнего матча с «Миннесотой», в котором Панарин стал организатором всех трёх голов своей команды. В последних 14 из 15 матчей Артемий набирал минимум одно очко, а по количеству встреч с двумя и более результативными баллами он повторил достижение другой российской легенды с 10-м номером на спине.

0:4 — не приговор! Невероятная победа «Рейнджерс» с голами Панарина и Бучневича «Монреаль» вёл со счётом 4:0, но «рейнджеры» сделали впечатляющий камбэк и сыграли красиво. Это был сумасшедший хоккей!

Первый гол хозяев «сделал» защитник Брэди Шей, к которому шайба от Панарина пришла транзитом через Энтони Деанджело, а после парочки изящных переложений отправилась в дальнее путешествие за спину голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока.

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«Миннесота» давала «рейнджерам» возможности развивать преимущество, дважды за второй период оставаясь в меньшинстве, но ньюйоркцы не смогли воспользоваться шансами, за что были наказаны. Терпеливость Кевина Фиалы позволила ему создать прекрасный момент для ветерана «дикарей» Зака Паризе, а гол Райана Донато в середине третьего отрезка должен был стать для «Уайлд» победным.

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Панарин, поймавший кураж, был не согласен с этим утверждением, и за три минуты до окончания основного времени помог Крису Крайдеру восстановить равновесие. Это было второе набранное очко россиянина в данной встрече, и по количеству матчей с двумя баллами он повторил клубный рекорд «Рейнджерс», принадлежавший Павлу Буре. 17 лет назад Русская ракета записал на свой счёт 8 таких матчей — ровно столько же теперь в активе Артемия, который проводит потрясающий сезон.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Это то упорство и та решимость, о которой мы постоянно говорим. Их раньше не было. Но мне кажется, что у нас ещё много работы впереди, мы можем лучше обращаться с шайбой. Нам недостаёт «рабочих» голов», — критично отозвался о ситуации Крис Крайдер, которого переместили в первом звено к Панарину и Строуму.

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В овертайме у хозяев вновь отличился защитник. Тони Деанджело взял игру на себя, забив победный гол дальним кистевым, чем помог Панарину оформить ассистентский хет-трик. «Первой мыслью, конечно, было намерение отдать пас. Но потом я подумал, а почему бы и не бросить по воротам, ведь мы играем овертайм, а это всегда шанс. Передо мной был только вратарь соперника. Хотел бы отметить заслугу Артемия в этой шайбе. Мы ведь всегда полагаемся на то, что он ведёт наше нападение, дирижирует атаками. Он создаёт много моментов. А когда у него шайба на крюке, то остаётся только смотреть, что он сделает. Стоит только открыться — как шайба у тебя. Словом, Панарин играет потрясающе», — похвалил россиянина Деанджело.



«Если бы он сделал в той ситуации передачу, я бы посадил его в запас», — с улыбкой прокомментировал момент главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Я стараюсь не думать о своём контракте и подобных вещах, такими мыслями лучше голову не забивать. Я понимаю, что меня взяли на роль лидера. Я чувствую эту ответственность. Поэтому я стараюсь быть лучше во всём, хотя играю так же, как и всегда. Не стараюсь бросать чаще. Если есть шанс сделать передачу, я её сделаю», — говорил Панарин несколько дней назад.

«Суперзвёзды спорта либо созданы для Нью-Йорка, либо нет. Если яркий свет и внимание прессы не устраивают игрока, то он теряется. Но кажется, что Панарин действительно наслаждается своей жизнью здесь», — резюмировал Том Кастро из The Hockey Writers.