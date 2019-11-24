0:4 — не приговор! Невероятная победа «Рейнджерс» с голами Панарина и Бучневича

«Это была ужасная игра во многих отношениях. Я думал, что мы движемся вперёд, но сейчас понимаю, что мы всё ещё в исходной точке», — мрачно говорил главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения от «Оттавы». В Монреаль его команда приехала не в лучшем расположении духа, но по итогу матча с «Канадиенс» те же слова было впору произносить наставнику хозяев Клоду Жюльену, подопечные которого не удержали преимущество в четыре шайбы.

Впрочем, поначалу «хабам» жаловаться было не на что. За неполные 23 минуты встречи хоккеисты «Монреаля» отгрузили «синерубашечникам» четыре гола, серьёзно подпортив статистику голкиперу «Рейнджерс» Александру Георгиеву. Голевой дубль оформил нападающий «Канадиенс» Макс Доми, а Арттури Лехконен и Ши Уэбер сделали всё, чтобы дела у подопечных Куинна шли ещё печальней, чем раньше.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

«Нам просто нужно понимать, что если в начале матча с нами происходят разные неприятности, то остановить их будет нелегко», — говорил Куинн на предматчевой пресс-конференции, но на этот раз ему и команде удалось притормозить этот «скоростной спуск».



«Не знаю, что чувствовали в этот момент полевые игроки, но для вратаря это было очень тяжело. Когда дела идут плохо, то именно на тебя все смотрят, ты — последний рубеж. Ты должен быть надёжен вне зависимости от того, что происходит вокруг. Я старался гнать от себя все дурные мысли», — сказал после матча Георгиев.

Панарин молчит, «Рейнджерс» — беспомощны. Они не скоро поборются за Кубок Стэнли В игре с «Оттавой» «Нью-Йорку» не помог даже автогол вратаря «сенаторов».

Любопытно, что после четвёртого гола «Монреаля» у гостей начал разминаться Хенрик Лундквист, но решение о замене вратаря так и не было принято. «Когда в таком матче и на таком стадионе ты вводишь человека в игру, это может «зажечь» трибуны и станет ещё сложнее. Надо же пройти через туннель, поднимется большой шум», — тонко заметил Куинн и оказался прав.



Поворотным моментом к изменению импульса стал гол Филипа Хитила в середине второй двадцатиминутки, когда чеха вывел на бросок Артемий Панарин своим великолепным пасом в касание на дальнюю штангу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers MSGN.

Затем этот порыв поддержал Павел Бучневич, для которого матч с «канадцами» был 200-м в энхаэловской карьере. Россиянин продемонстрировал великолепную обводку, совершив эффектный сольный проход, сократив отставание своей команды до двух шайб. В последних девяти встречах на счету Бучневича 10 (2+8) очков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Here's Your Replay.

Чуть позже у «Рейнджерс» отличился Брендан Лемье — человек, которому одноклубники помогли найти выбитый зуб в предыдущем матче с «Оттавой», и к концу второго периода «синерубашечники» отставали от хозяев уже лишь на один гол. На старте третьего отрезка всё тот же Лехконен забил пятый гол «Монреаля» и оформил личный дубль, но уверенные в своих силах ньюйоркцы отнеслись к этому, как к случайному недоразумению.

Спустя всего 31 секунду настало время Артемия Панарина, чью трёхходовку в касание вместе с Райаном Строумом и Крисом Крайдером можно пересматривать бесконечно.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Завершился этот голевой пир второй шайбой в матче от Лемье, который порадовал сидящего на трибунах папу Клода, и победным голом защитника Джейкоба Трубы. У «Монреаля» оставалось ещё 8 минут, чтобы избежать позорного поражения, но деморализованные игроки «Канадиенс» не смогли забить спасительный гол.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers MSGN.

«Наконец-то получилось забить больше одного гола. Для нас это был неплохой матч, у меня великолепные товарищи по команде. Это просто классно, что я имею возможность играть за такой коллектив, как «Рейнджерс», — восторженно сказал после игры Брендан Лемье.



«Не буду прятаться за слова. Когда мы играем отстойно, то играем отстойно. Когда мы боремся с бедой и сражаемся с неприятностями, то говорим, что будем биться до конца. Мы старались перевернуть ситуацию, не ходили вокруг неё на цыпочках», — сказал довольный Дэвид Куинн.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

«В атаке мы были хороши, но в обороне просто провалились. Мы не играли с нужной отдачей, не «убивали» меньшинство. Мы играли против очень «голодной» команды, которая, к тому же, играла в Оттаве прошлым вечером и была уставшей. То, как мы действовали — это просто неприемлемо. Будем принимать меры по корректировке ситуации», — строго заметил наставник «Монреаля» Клод Жюльен, потерпевший четвёртое поражение подряд.