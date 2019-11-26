Радулов завёлся и забивает даже телом! Сейчас «Даллас» самая опасная команда НХЛ

«Даллас» повторил клубный рекорд

«Даллас» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ, сломив сопротивление «Вегаса» — 4:2. «Старз» одержали седьмую победу кряду, таким образом повторив клубный рекорд по серии побед. «Даллас» в четвёртый раз в истории клуба выиграл семь матчей подряд. Ранее это происходило в сезонах-1996/97, 1997/98 и 2007/08. Также однажды подобную серию выдал «Миннесота Норт Старз» (1979/80).



Больше того, «звёзды» продлили свою серию с очками до 12 игр (серия началась после камбэка со счёта 0:3 в матче с «Миннесотой»), а в последних 16 матчах у них всего два поражения. Сейчас они самая «горячая» команда НХЛ и располагаются уже на пятом месте в общей турнирной таблице, отставая от лидирующего «Вашингтона» на пять очков.



Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20

«Старз» больше не команда одного звена

Взлёт «Далласа» начался после восьми поражений в девяти играх на старте сезона. Главный тренер команды Джим Монтгомери не мог чувствовать себя в безопасности, но основная критика звучала в адрес лидеров команды – Бенна, Сегина и Радулов. Они проходили через это в прошлом сезоне, когда даже владелец клуба не стал подбирать выражения, чтобы описать их игру.

«Играете, как конское дерьмо». Грандиозный скандал в команде Радулова Радулов мог бы возразить про колхоз, но его не тронули.

В итоге Радулов и Ко завелись, а команда потянулась за ними. «Даллас» даже успел пошуметь в плей-офф. В нынешнем сезоне до жесткого разговора не дошло, звёздам команды просто намекнули, что никто не хочет повторения прошлогодней ситуации и нужно начинать шевелиться уже сейчас. Не сказать, что они вышли на какой-то запредельный уровень, особенно это касается Бенна, но стали чаще набирать очки (в 12 последних матчах у Сегина 14 баллов, у Радулова – 11), и этого оказалось достаточно, чтобы игра команды вышла на новый уровень.



Дело в том, что «Даллас» перестал быть командой одного звена, каким он был в первый и отчасти второй сезоны после подписания Радулова. Клингберга и Линделля уже затмил Хейсканен (второй бомбардир команды в сезоне), Павелски и Перри добавили опыта и мастерства в линию атаки, начал проявлять себя Гурьянов, а Роопе Хинц вообще сейчас лучший снайпер команды.



Кроме того, у «Старз» идеальная пара вратарей. Худобин — лучший резервный вратарь лиги по версии авторитетного издания The Hockey News. «Худобин — просто отличный резервный вратарь, у него 6 побед в 10 матчах. Он даёт возможность Бену Бишопу отдохнуть, это необходимо для «забега» за Кубком Стэнли Процент отражённых бросков у Антона равен 92,9%, это просто образцовые цифры», — отмечает обозреватель Райан Кеннеди.

У Радулова дубль и голевая передача

Главной звездой матча с «Вегасом» в составе «Далласа» стал Радулов. Это второй матч россиянина в сезоне, в котором он набрал больше двух очков за матч. На его счету две шайбы и голевая передача. Причём, первая шайба влетела в ворота «Вегаса» не от клюшки россиянина. Есть подозрение, что она попала в сетку рикошетом от его задницы.

Крутой камбэк «Далласа» с 0:3! У Радулова хет-трик и шикарный гол в падении Россиянин разбудил в себе зверя и провёл лучший матч в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



«Это не секрет. У нас все парни работают с максимальной отдачей. Во разных матчах разные игроки вносят решающий вклад, это имеет огромное значение. Это помогает играть на хорошем уровне. Защитники и спецбригада меньшинства работают просто отлично, они «убивают» удаления, ложатся под шайбу и блокируют броски. Нужно продолжать удерживать эту игру. Впереди у нас матч в Чикаго, а это очень непростой тест — играть два дня подряд, да ещё и с такими соперниками», — приводит слова Радулова официальный сайт клуба.



Эмоции Джейсона Дикинсона после третьего гола хорошо описывают нынешнее состояние «Далласа».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».



Согласитесь, большая разница по сравнению с тем, какое настроение царило в команде ещё месяц назад.