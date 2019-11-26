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«Даллас» — «Вегас» — 4:2, обзор матча НХЛ с голами Радулова

«Даллас» — «Вегас»
Роман Тузов
Радулов завёлся и забивает даже телом! Сейчас «Даллас» самая опасная команда НХЛ
12 матчей с очками и всего два поражения в последних 16 матчах. Такими темпами «звёзды» скоро догонят «Вашингтон».
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас» повторил клубный рекорд

«Даллас» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ, сломив сопротивление «Вегаса» — 4:2. «Старз» одержали седьмую победу кряду, таким образом повторив клубный рекорд по серии побед. «Даллас» в четвёртый раз в истории клуба выиграл семь матчей подряд. Ранее это происходило в сезонах-1996/97, 1997/98 и 2007/08. Также однажды подобную серию выдал «Миннесота Норт Старз» (1979/80).

Больше того, «звёзды» продлили свою серию с очками до 12 игр (серия началась после камбэка со счёта 0:3 в матче с «Миннесотой»), а в последних 16 матчах у них всего два поражения. Сейчас они самая «горячая» команда НХЛ и располагаются уже на пятом месте в общей турнирной таблице, отставая от лидирующего «Вашингтона» на пять очков.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 А. Радулов (Клингберг, Сегин) – 11:42' (5x4)   2:0 Линделль (Кольяно, Сегин) – 13:25' (5x5)   2:1 Теодор (Каррье, Ривз) – 33:48' (5x5)   3:1 Дикинсон (А. Радулов, Клингберг) – 37:41' (5x5)   3:2 Штястны (Стоун, Пасиоретти) – 41:23' (5x5)   4:2 А. Радулов (Клингберг, Янмарк) – 52:11' (5x4)

«Старз» больше не команда одного звена

Взлёт «Далласа» начался после восьми поражений в девяти играх на старте сезона. Главный тренер команды Джим Монтгомери не мог чувствовать себя в безопасности, но основная критика звучала в адрес лидеров команды – Бенна, Сегина и Радулов. Они проходили через это в прошлом сезоне, когда даже владелец клуба не стал подбирать выражения, чтобы описать их игру.

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В итоге Радулов и Ко завелись, а команда потянулась за ними. «Даллас» даже успел пошуметь в плей-офф. В нынешнем сезоне до жесткого разговора не дошло, звёздам команды просто намекнули, что никто не хочет повторения прошлогодней ситуации и нужно начинать шевелиться уже сейчас. Не сказать, что они вышли на какой-то запредельный уровень, особенно это касается Бенна, но стали чаще набирать очки (в 12 последних матчах у Сегина 14 баллов, у Радулова – 11), и этого оказалось достаточно, чтобы игра команды вышла на новый уровень.

Дело в том, что «Даллас» перестал быть командой одного звена, каким он был в первый и отчасти второй сезоны после подписания Радулова. Клингберга и Линделля уже затмил Хейсканен (второй бомбардир команды в сезоне), Павелски и Перри добавили опыта и мастерства в линию атаки, начал проявлять себя Гурьянов, а Роопе Хинц вообще сейчас лучший снайпер команды.

Кроме того, у «Старз» идеальная пара вратарей. Худобин — лучший резервный вратарь лиги по версии авторитетного издания The Hockey News. «Худобин — просто отличный резервный вратарь, у него 6 побед в 10 матчах. Он даёт возможность Бену Бишопу отдохнуть, это необходимо для «забега» за Кубком Стэнли Процент отражённых бросков у Антона равен 92,9%, это просто образцовые цифры», — отмечает обозреватель Райан Кеннеди.

У Радулова дубль и голевая передача

Главной звездой матча с «Вегасом» в составе «Далласа» стал Радулов. Это второй матч россиянина в сезоне, в котором он набрал больше двух очков за матч. На его счету две шайбы и голевая передача. Причём, первая шайба влетела в ворота «Вегаса» не от клюшки россиянина. Есть подозрение, что она попала в сетку рикошетом от его задницы.

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Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Это не секрет. У нас все парни работают с максимальной отдачей. Во разных матчах разные игроки вносят решающий вклад, это имеет огромное значение. Это помогает играть на хорошем уровне. Защитники и спецбригада меньшинства работают просто отлично, они «убивают» удаления, ложатся под шайбу и блокируют броски. Нужно продолжать удерживать эту игру. Впереди у нас матч в Чикаго, а это очень непростой тест — играть два дня подряд, да ещё и с такими соперниками», — приводит слова Радулова официальный сайт клуба.

Эмоции Джейсона Дикинсона после третьего гола хорошо описывают нынешнее состояние «Далласа».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Согласитесь, большая разница по сравнению с тем, какое настроение царило в команде ещё месяц назад.

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