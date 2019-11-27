В «Колорадо» растёт крутой защитник. У Макара столько же очков, как у Овечкина

«Колорадо» уже месяц играет без Микко Рантанена и Габриэля Ландескога, были травмы у двух основных вратарей, но это не мешает им держаться в восьмёрке Западной конференции. И дело не только в Натане Маккинноне, который великолепен даже без привычных партнёров. У «Эвеланш» появился топовый защитник, который является фаворитом «Колдер Трофи» и в этом году может побить несколько клубных рекордов.

Кейл Макар был задрафтован «Колорадо» в 2017 году под общим четвёртым номером, после чего провёл два года в NCAA. Провёл фантастический МЧМ-2018 и помог Канаде выиграть золотые медали, а затем отклонил приглашение сборной на Олимпиаду в Корее. В NCAA он выбрал университет Массачусетса-Амхёрст – команду, которая несколько лет пребывала на дне студенческого хоккея. Уже в первый год Макар помог ей пробиться в четвертьфинал, а в прошлом сезоне дошёл с ней до финала. Он получил престижную награду «Хоби Бейкер», а уже через пару дней после этого стал автором исторического достижения в НХЛ. Ранее в истории лиги не было защитника, который бы дебютировал сразу в плей-офф и при этом забил гол. Да не простой, а победный.

Кейл Макар забил в дебютном матче за «Колорадо»

Кто такой Макар

Своей необычной для Северной Америки и привычной русскому слуху фамилией он обязан прадедушке по отцовской линии, который переехал в Канаду из Украины. Его дед Питер был детским хоккейным тренером, таким же путём пошёл и его отец Гэри. Страсть Кейла к хоккею родители заметили, когда мальчику ещё не было и двух лет. Он обладал несвойственной малышам координацией и так увлечённо возился с клюшками, что Гэри сразу понял, что из сына может вырасти хоккеист.



Родители всегда поощряли творческое начало Кейла и старались не ругать за ошибки. Уже в более сознательном возрасте родители выделили Кейлу специальную хоккейную комнату, в которой поставили ворота, чтобы он мог тренировать бросок. Он и сейчас проводит там много времени, когда навещает родителей. Чтобы атмосфера комнаты максимально соответствовала хоккейной площадке, Кейл даже пылесосил ковёр по той же схеме, что лёдозаливочная машина чистит лёд.

В этом году на Макара возлагались большие надежды – защитник с великолепным катанием и видением площадки, умеет отдать первый пас, протащить шайбу в зону, лавировать среди соперников, обыгрывать на носовом платке, отдавать чумовые разрезающие передачи и обладает великолепным броском. Все эти качества помогли ему стать безоговорочным лидером НХЛ среди новичков и вторым бомбардиром «Колорадо» прямо сейчас.



В октябре звание лучшего новичка получил нападающий «Баффало» Виктор Олофссон, который на тот момент забил шесть голов, и все – в большинстве, а у Макара были некоторые проблемы в игре. В начале чемпионата тренер «Колорадо» Джаред Беднар был не слишком доволен его игрой в обороне, отмечая, что в плей-офф он выглядел гораздо увереннее в своей зоне. Он лично поговорил с защитником, показал, как лучше выходить из-под давления. Уже в ноябре Макар добился большого прогресса, и теперь вряд ли кто-то сомневается в том, что именно защитник «лавин» является главным претендентом на «Колдер Трофи». Двух первых номеров драфта-2019 Джека Хьюза и Каапо Какко он и вовсе убирает в этом споре одной левой.

В отличие от новичков «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», он уже сейчас на пару с Маккинноном ведёт игру своей команды. Сейчас у него 25 очков – столько же, сколько, например, у Александра Овечкина, и больше, чем у Кучерова, Стэмкоса, Лайне, Холла и Годро. «Макар не только ворвался в гонку за «Колдер», но и должен получить голоса в борьбе за «Норрис Трофи». Он – восходящая звезда», — отмечает экс-вратарь «Тампы» и «Каролины», а ныне эксперт NHL Network Кевин Уикс.



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Какие рекорды может побить Макар

В октябре Макар побил рекорд «Колорадо» по количеству очков среди защитников-новичков в одном месяце, но в дальнейшем ему могут покориться куда более примечательные вехи.



Рекорд «Колорадо» по количеству очков у защитника-новичка принадлежит Джону-Майклу Лайлсу – 34 очка в сезоне-2003/04. Рекорд клуба, включая времена «Квебек Нордикс» принадлежит Брюсу Беллу, который в сезоне-1984/85 набрал 37 очков. Этот рекорд Макар может побить уже в середине сезона – ему осталось набрать всего 13 результативных баллов.

Дальше на горизонте замаячат рекорды посерьёзнее. В сезоне-1996/97 Сандис Озолиньш установил непревзойдённую планку для защитников «Колорадо», набрав 68 очков. Аналогичный рекорд НХЛ принадлежит Ларри Мёрфи, который в сезоне-1980/81 набрал 76 очков. Лучшим же новичком в истории «Эвеланш» был Пол Штястны, который набрал 78 очков в сезоне-2006/07.



Никто не знает, сможет ли Макар сохранить свой пыл на протяжении всего чемпионата, но всё же побить рекорд Озолиньша ему вполне по силам – достаточно набирать около 10 очков в месяц. А уж перебить достижение Диона Фанёфа в сезоне-2005/06 (49 очков) и стать самым результативным защитником-новичком в НХЛ за последние 20 лет — и подавно.



Статистика Кейла Макара в сезоне НХЛ-2019/20