Фантастический матч Малкина! Пять очков и весёлый гол, скользя сидя по льду

Евгений Малкин обрёл себя. После не самого удачного прошлого сезона (хотя 72 очка в 68 матчах — это вполне достойный результат) 71-й номер «Питтсбурга» прилично буксовал и в начале нынешнего регулярного чемпионата. Травма, неуверенность, неприятные нехоккейные темы — теперь всё это осталось позади, и на первый план вышла игра Евгения. Игра, которой он продолжает восхищать и приносит своей команде ценнейшие очки.

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Более странного матча, чем домашняя встреча «Пингвинов» с «Ванкувером», трудно отыскать. «Питтсбург», поведя в счёте с перевесом в две шайбы, неожиданно «вырубился» и позволил сопернику забить четыре гола подряд. После того, как на старте третьего периода у подопечных Майка Салливана на мгновение мелькнула прежняя собранность, последовали ещё две шайбы «Кэнакс», но хозяева удивительным образом смогли отыграться со счёта 3:6. Главную роль в этом возвращении сыграли Малкин и Джейк Гюнцель, набравшие 9 баллов на двоих.



Россиянин сократил отставание до минимума, пробив вратаря «Ванкувера» Тэтчера Демко хлёстким дальним выстрелом, присев на одно колено в момент броска. Этот гол в большинстве придал «Питтсбургу» уверенности в том, что безнадёжный матч вполне можно спасти при должном отношении к делу — времени для того, чтобы отыграться, было вполне достаточно.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Порыв Евгения поддержали Зак Астон-Риз и Крис Летанг, который проводил лишь второй матч, восстановившись после травмы. Выстрел Летанга со средней дистанции стал для хозяев победным, заставив забыть крайне неудачную игру «Питтсбурга» по ходу встречи.



«Я уже говорил своим парням, что мне очень нравится стойкость, которую демонстрирует наша ключевая группа хоккеистов. Это просто умение никогда не сдаваться, и не важно, какой счёт на табло. Нужно просто выходить и играть, делать своё дело», — отметил Майк Салливан.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Когда же «Ванкувер» снял вратаря и попытался спастись, то на авансцену снова вышел Малкин, поразивший пустые ворота. Уралец сделал это очень необычным способом, сумев попасть по шайбе из положения сидя на льду.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

5 (2+3) набранных очков — таких матчей в карьере Малкина теперь восемь, но семь предыдущих были достаточно давно. Последний — в сезоне-2011/12, и с тех пор подобной статистикой Евгений своих поклонников не баловал. Остальные «пингвины» тоже нечасто добирались до этой красивой статистики, поскольку предыдущим хоккеистом «Питтсбурга» с пятью очками в одном матче был «любимый» партнёр Малкина Фил Кессел (март 2017).



«Сейчас — моё время. Я поймал свою игру. Тренеры доверяют мне, я много играю. Я очень уверен в себе. В прошлом году я поменял 20 пар коньков, но только сейчас нашел те, в которых не болит нога. В прошлом сезоне я не был доволен тем, как играл. Сколько лет мне осталось играть на профессиональном уровне? Я просто наслаждаюсь каждым днём. Я знаю, что я отличный игрок. Я играю в хоккей всю свою жизнь и наслаждаюсь этим», — заявил Малкин после матча.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

«Малкин действительно один из лучших хоккеистов на планете. Сейчас он играет так, что становится понятно, что это что-то особенно. Хочется отдавать ему шайбу как можно чаще», — признал партнёр Евгения Джейк Гюнцель, набравший 4 (2+2) очка.



Получив шлем пожарного в качестве приза лучшему игроку команды в этом матче, Малкин пообещал на следующий день надеть хорошую обувь. Что означала эта шутка, сказанная партнёрам в раздевалке, со стороны понять трудно, но остаётся надеяться, что одноклубники припасут для Евгения какую-либо интересную обувку после такой же великолепной игры в следующем матче.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».