На Кондратьева с женой напал бывший зек, прямо на парковке. Хоккеист в больнице

Неприятные инциденты в хоккейном мире, в том числе и в России, случались. К сожалению, от подобного рода вещей никуда не деться. Сразу вспоминается смерть хоккеиста «Спартака» Анатолия Устюгова, на которого в 2004 году было совершено разбойное нападение. Устюгов, получивший повреждение головы и другие травмы, несколько дней находился в реанимации, но спасти его жизнь врачи так и не смогли.
Не так давно случилась трагическая история в семье известного в прошлом вратаря Максима Соколова, облетевшая всю Россию. О ней писали не только спортивные, но и общеполитические СМИ. Вспоминается и нападение на вратаря «Металлурга» Сергея Земчёнка, совершённое в подъезде его дома в январе 2001 года. Увы, жизнь талантливого голкипера оборвалась мгновенно.
С капитаном «Амура», 36-летним защитником Максимом Кондратьевым, к счастью, обошлось. Но сообщение, пришедшее в первый день декабря из Хабаровска, тоже далеко не самое приятное. Хоккеист попал в больницу в результате нападения рецидивиста, о чём сообщила пресс-служба хабаровчан.
«Инцидент произошёл 30 ноября у парковки одного из городских кафе. Защищая супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар по голове. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Сейчас Максим Кондратьев наблюдается в одной из краевых больниц, пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Игрок находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», – говорится в официальном заявлении «Амура».
Фото: Из личного архива Максима Кондратьева, graninphoto.ru
Из-за чего всё произошло и какова была цель нападения, разберутся правоохранительные органы. По всей видимости, преступник преследовал какие-то материальные и корыстные цели, раз ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности и имел проблемы с законом.
Сейчас же просто хочется пожелать капитану хабаровского клуба поскорее выздороветь и снова начать заниматься любимым делом – играть в хоккей. Нет сомнений, что «тигры» ждут своего лидера в строю и будут всячески его поддерживать. Тем более что Кондратьев давно зарекомендовал себя как профессионал. Этот человек знаком с хоккеем не понаслышке.
- 1 декабря 2019
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