Ничушкина не остановить! Забил победный гол в меньшинстве — впервые за 4 года

8 ноября 2015 года в матче против «Детройт Ред Уингз» Валерий Ничушкин забил свой последний победный гол в НХЛ — такую статистику можно было найти перед матчем «лавин» против «Торонто», если, конечно, в ней зачем-то была необходимость. Про 91-матчевую серию челябинца без голов шутки уже вроде бы закончились. А саркастическим фразам в стиле: «Ну сейчас у него попрёт!» уже впору прекратиться, потому что у Валерия действительно начался очень удачный отрезок: 4 (3+1) очка в пяти матчах, «+3» и по 17 минут игрового времени.
Матч с «кленовыми листьями» можно назвать для Ничушкина особенным, ведь засуха из 91 игры без заброшенной шайбы у него прервалась именно в поединке с «Торонто» 23 ноября. Похоже, хоккеисты «Мэйпл Лифс» стали «клиентами» Валерия.
Всё случилось в начале третьего периода, когда при ничейном счёте 1:1 у «Торонто» получил четырёхминутное удаление защитник Джейк Маззин. Хоккеисты «Колорадо» впустую провели это двойное большинство, а затем сами получили удаление, когда Джей Ти Комфер нарушил правила на Джоне Таваресе. Казалось бы, у хозяев появляется прекрасная возможность решить исход матча в свою пользу, но «фактор Ничушкина» неожиданно вступил в силу.
Россиянин обокрал заковырявшихся соперников на чужой синей линии, убежал в контратаку, вышел один на один и мастерски бросил с кистей в нижний дальний угол. Всё это вызвало безудержное веселье на скамейке запасных «Колорадо», и партнёрам Валерия, очевидно, тоже теперь нужно привыкать к голам челябинца.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«Шайба, забитая Валерием Ничушкиным, в меньшинстве, без ассистентов. Как все и ожидали», — так, с небольшой иронией прокомментировала успех россиянина пресс-служба «Эвеланш» в официальном «твиттере» клуба. Для «Колорадо» это был третий гол в меньшинстве в нынешнем сезоне — по этому показателю «лавины» замыкают первую десятку, а лидером является «Нью-Йорк Рейнджерс» (6 голов).
Календарь и результаты «Колорадо Эвеланш»
«У Ничушкина прошло целое столетие без забитых голов. Теперь Валерий внезапно встаёт с постели и говорит: «Ох, гол там, гол здесь, гол везде», — отметил денверский обозреватель The Athletic Райан Кларк.
Реакция болельщиков обеих команд на гол Ничушкина была ожидаемо полярной. «Мой первый свитер «Колорадо» тоже был с 13-м номером и того игрока тоже звали Валерий. Спасибо Ничушкину, что этот свитер актуален и сейчас», — отметил в «твиттере» болельщик Дуглас Брукс, опубликовав фото свитера с фамилией «Каменский».
«Боже, «Торонто» показывает просто позорную игру. Они пропустили от Валерия Ничушкина. От Валерия Ничушкина. Как?!», — задался вопросом болельщик с претенциозным никнеймом Captain Schlasser: Leader of Men.
- 5 декабря 2019
-
07:50
-
07:33
-
07:12
-
07:00
-
06:41
-
06:41
-
06:22
-
06:08
-
05:49
-
05:23
-
01:46
-
00:12
- 4 декабря 2019
-
23:44
-
23:31
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
22:04
-
21:53
-
21:43
-
21:25
-
21:13
-
21:06
-
20:39
-
20:32