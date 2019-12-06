«Свирепый русский вынес Котканиеми». На Задорова накинулись финны и канадцы

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отметился эффектным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми. Задоров жёстко встретил оппонента у борта, в результате чего тот перевернулся в воздухе и упал. Получилось эдакое подобие «мельницы», которую, например, в КХЛ любит исполнять защитник московского «Динамо» Андрей Миронов. Но Задоров мощнее по габаритам, и всё было гораздо эффектнее. Плюс Задоров проводил силовой приём у борта, не подсаживаясь под соперника.



Судьи посчитали, что приём был чистым, и не стали наказывать защитника «Колорадо». В принципе, всё логично. Ведь никакой грязи со стороны Никиты не было. Котканиеми же покинул площадку и больше в игру не вернулся.



После матча главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен заявил, что финский форвард был доставлен в больницу для медицинского осмотра, а Задорова было необходимо удалять. Уже известно, что 19-летний нападающий не поможет «Монреалю» в следующем матче регулярки НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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«Это был грязный силовой приём»

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен не согласен, что силовой приём был проведён чисто.

«Лично для меня это был грязный силовой приём. Задоров поднял левую ногу и использовал нижнюю часть тела, чтобы опрокинуть Еспери. Я не знаю, что на сей счёт думает лига, но весь наш тренерский штаб и высшее руководство «Монреаля» полагают, что за такой приём надо дисквалифицировать», — цитирует Жюльена The Score.

«Похоже, проблем у «Монреаля» прибавилось»

«Монреаль» находится вне зоны плей-офф на Востоке. Положение «Канадиенс» трудно назвать хорошим, скорее, оно плохое. У команды девять поражений в последних десяти матчах. Ко всему прочему, ещё и Задоров помешал канадскому клубу, жёстко сыграв против Еспери Котканиеми, который получил травму. Похоже, проблем у «Монреаля» прибавилось», — пишет издание sports.yahoo.com.

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«Посмотрите на этого свирепого Задорова»

«Котканиеми даже толком не успел сыграть и проявить себя, этот свирепый двухметровый русский защитник Задоров травмировал и вынес его в самом начале матча. Падение Котканиеми выглядело жутким. Сразу стало понятно, что Еспери не сможет продолжить матч. Он лежал на льду и держался за плечо. Падению способствовал тот факт, что ноги Задорова были по обеим сторонам ноги Котканиеми в сложном положении. Задоров ускорился и ударил правым коленом по колену Котканиеми в момент силового приёма. Котканиеми пробыл на льду несколько минут, пока его партнёры по звену Арттури Лехконен и Йоэль Армиа не помогли ему уйти с площадки», — рассказывает об эпизоде финское издание iltalehti.

Жюльен: Лично для меня это был грязный силовой приём. Задоров поднял левую ногу и использовал нижнюю часть тела, чтобы опрокинуть Еспери.

Разумеется, финны постарались заступиться за соотечественника. А уж когда история связана с российским игроком, который травмировал их соотечественника, представители Суоми моментально прибавляют в активности.

«Задорову нужно готовиться к дисквалификации»

В таких ситуациях интересна и реакция болельщиков «Колорадо», которые проявили большую активность в «Твиттере».



«Посмотрев повтор этого силового приёма, НХЛ, скорее всего, назначит слушания по этому эпизоду. Поздний силовой приём и с использованием колена. Очень неприятная травма для Котканиеми. Посмотрим, что из этого всего получится, но нужно готовиться к дисквалификации», — рассуждают фанаты «Эвеланш».

iltalehti: Котканиеми даже толком не успел сыграть и проявить себя, этот свирепый двухметровый русский защитник Задоров травмировал и вынес его в самом начале матча. Падение Котканиеми выглядело жутким.

«Никита пытался проявить свою мощь и провернуть эффектный хит, но он зря выставлял колено. Этот эпизод выглядел ужасно для соперника, надеюсь, что с Котканиеми всё будет хорошо», — говорит ещё один поклонник «Колорадо».



Последим за ситуацией и посмотрим, какое решение примут в специальном департаменте лиги. Но всё идёт к тому, что Задоров получил дисквалификацию и будет оштрафован.