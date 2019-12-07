Хитрый гол Малкина! Одним движением клюшки из окружения четырёх соперников

9 (3+6) очков в пяти последних матчах, показатель полезности «+3», 14 бросков и привычные 20 минут игрового времени — таковы показатели Евгения Малкина за последний отрезок. В отсутствие Сидни Кросби именно на его плечи легло бремя лидерства, которое россиянин с радостью принял, а приезд в Стальной город «Аризоны» означал встречу с «заклятым другом» Филом Кесселом. Американец долгое время был партнёром Малкина по звену, и про взаимоотношения Евгения и Фила ходили самые разные слухи: они то подкалывали друг друга в раздевалке, то Малкин жаловался руководству на лень Кессела и озабоченность только своей статистикой.

«И тут Малкин внезапно стал править бал». В Америке восхваляют нашу звезду Пять очков за матч и полное доминирование на льду. Когда россиянин в ударе, его не остановить.

После обмена Кессела в стан «койотов» он набрал в 22 матчах меньше очков, чем Малкин — в 17 (22 против 17), но пресс-служба «Питтсбурга» подготовила Филу вполне доброжелательный приём. В одной из пауз на видеокубе появился специальный ролик в честь Кессела, который с улыбкой его посмотрел.



«Фил — особенный игрок. Очень быстрый, немногие хоккеисты обладают такой скоростью. Он может точно бросать на такой скорости, это все знают, он выиграл для нас много матчей. С ним было интересно играть», — так отозвался перед матчем о Кесселе защитник «Пингвинз» Маркус Петтерсон.



Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Сам же матч получился на удивление скупым на голы. Тренерский штаб «Питтсбурга» решил выпустить на эту игру номинально второго голкипера Тристана Джарри, который до этого провёл лишь 10 матчей в сезоне, но сделал это с очень хорошей статистикой (93,6% отражённых бросков). Со стороны такое решение наставника Майка Салливана выглядело неожиданно, но появление Джарри оказалось оправдано на сто процентов. Голкипер отразил все 33 броска по своим воротам и стал автором потрясающего сейва щитком, не дав забить нападающему «Койотс» Клейтону Келлеру.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Кроме этого, у «Питтсбурга» наконец-то начали выздоравливать травмированные. В этом матче вернулись на лёд Брайан Раст, пропустивший три встречи из-за нераскрытой травмы, и защитник Джастин Шульц, который отсутствовал 7 игр из-за подозрение на заболевание паха.



Полноценный же гол в матче был забит всего один, и его автором стал Евгений Малкин. В середине третьего периода он поймал удачный отскок от лицевого борта и поймал голкипера «койотов» Антти Раанту на перемещении, отправив шайбу между щитков вратаря. Для Малкина этот гол стал вторым победным в сезоне, а в матчах против «Аризоны» россиянин и вовсе становится неудержим. В 17 матчах за карьеру, сыгранных с «Койотс», Евгений набрал 22 (7+15) очка, а если Малкин в этих матчах забивал, то «Питтсбург» выигрывал в 10 случаях из 12.



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Джарри сыграл потрясающе круто. У него было несколько отличных стартов в последнее время, и мы чувствуем, что он действительно очень хорош. Он заслужил больше матчей, и это именно та причина, по которой мы решили выпустить его сегодня», — сказал после матча Майк Салливан.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

«Я стараюсь стать лучше с каждым днём, каждая тренировка должна делать меня лучше — такова была моя цель. Я стараюсь доказать самому себе, что могу это сделать. Что касается сейва после броска Келлера, то это был просто инстинкт, реакция. Я уже мало что мог сделать, просто растянулся вдоль линии ворот», — скромно сказал Джарри, признанный первой звездой матча.