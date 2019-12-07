Кошечкин сломался, выпустили Демченко. Тот сразу пропустил и проиграл «Трактору»

Матч в Магнитогорске мог таить в себе дополнительную интригу – помимо того, что само по себе уральское дерби является принципиальным противостоянием между командами одной области, недавно «Трактор» и «Металлург» обменялись вратарями. Василия Демченко и Станислава Галимова после неудовлетворительных результатов на старте сезона поместили в список отказов, а затем вратари перешли в новые команды, фактически заменив друг друга.



До сегодняшнего дня Галимов уже успел дебютировать за «Металлург», сыграл два матча и оба раза проиграл. Демченко же Илья Воробьёв не спешил бросать на амбразуру и дал Василию немного освоиться в новом клубе. «Василий только влился в команду. Ставить парня сегодня сразу после раскатки — это неправильно», — сказал тренер «Магнитки» после победного матча с «Салаватом Юлаевым».

Демченко провалился в «Тракторе». Вратаря попросили на выход В Челябинск переезжает другой местный воспитанник Станислав Галимов, от которого отказались в Магнитогорске.

Вот и сегодня Демченко остался в запасе, а на лёд с первых минут вышел проверенный Василий Кошечкин. В начале матча игровой перевес был за «Металлургом», но у «Трактора» на последнем рубеже надёжно действовал Иван Федотов, который после ухода Демченко и травмы Владислава Сухачёва стал основным вратарём челябинцев.

Однако затем «Трактору» удалось выровнять игру, но долгое время ни одной команде не удавалось открыть счёт. До середины третьего периода, когда Кошечкин в сопровождении врачей покинул площадку. Очевидно, голкипер «Магнитки» получил травму, но когда и в какой ситуации, осталось неясным. Воробьёв после матча отметил, что пока не может сказать, насколько серьёзное это повреждение. Тут уже хочешь-не хочешь, в игру пришлось вступать Демченко. Ему не позавидуешь – выходить без разминки, холодным на матч против команды, которая была твоей ещё неделю назад. Именно этот момент в итоге определил результат.

«Трактор» выглядел пободрее соперника, а Демченко действовал не слишком уверенно и вскоре ожидаемо пропустил. Звено Карлина совершенно обескуражило голкипера передвижениями и бросками, Демченко «потерял» ворота и вовремя не сориентировался в том, куда отскочила шайба после броска Меньшикова. А шайба отскочила от лицевого борта на штангу, где Карлин добил её уже в пустые ворота.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



У «Магнитики» оставалось восемь минут на спасение, но не помогло ни большинство, ни снятие вратаря в концовке, ни таймаут. Конечно, не о таком дебюте мечтал Демченко. «Всё здорово, отлично встретили. Сразу видно, что хорошая организация, много персонала, который работает с хоккеистами. То есть, ни о чём не думаешь, кроме хоккея. Впервые в профессиональной карьере уехал из дома, это вызов для меня. Игра с «Трактором» будет особенная, хотелось бы выиграть», — говорил он после утренней раскатки.



Герой матча Федотов, отразивший 31 бросок «Магнитки», также отметил, что его бывшему партнёру по команде было нелегко входить в игру, да ещё и в такой напряжённой ситуации, когда первый же гол мог стать победным. «Принципиальное уральское дерби, всем известно. Играли от ножа с первой до последней минуты. Ребята все молодцы, спасибо им за победу, за «сухарь». Это заслуга всей команды. Работы было много. Плюс напряжение – болельщики кричат, гонят. Это всё придает сил, эмоций – что сопернику, что нам. Но в этом и есть интерес хоккея – такая игра, где всё зависит от мелочей. И победа оказалась нашей, потому что мы где-то больше имели желания и победили в этих самых мелочах. Я переиграл сразу двух Василиев – Кошечкина и Демченко? Знаете, это один матч. Чтобы переиграть Кошечкина, мне ещё надо лет пятьсот! А Вася Демченко вышел холодный. Ребята понимали, что нужно пойти через навал, где-то попробовать «закопать» шайбу, сыграть от простого. Да и сам Вася это понимал, наверное. В итоге так и забили», — сказал Федотов.