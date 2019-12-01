Демченко провалился в «Тракторе». Вратаря попросили на выход

Зачем так долго терпели?

В «Тракторе» долго терпели. Даже удивительно, почему генеральный директор челябинцев Борис Видгоф и заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Беляев так долго принимали давно напрашивавшееся решение. Увы, но Василий Демченко, которого уральцы 1 декабря отправили в список отказов, откровенно провалил нынешний сезон и не справился с ролью первого голкипера. Расставаться с Василием нужно было давно, а не ждать до начала зимы и не думать, что что-то изменится. Как видим, не изменилось даже близко.

«Трактор» поместил голкипера Демченко в список отказов

Констатировать провал Демченко можно и нужно, так как никакого оправдания столь слабой игре вратаря, на которого в клубе изначально рассчитывать и делали ставку, нет и быть не может. В 22 матчах в нынешнем регулярном чемпионате Демченко одержал всего семь побед при 90,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,79. Это, конечно, не лезет ни в какие ворота для вратаря уровня КХЛ. По всей видимости, руководство до последнего верило в 25-летнего челябинца, но он так и не оправдал ожиданий клуба. Пришло время перезагружать свою карьеру.



«Раз Демченко отправили в список отказов, значит, «Трактор» уже «вёл» кого-то, кто сильнее его, ему на замену. Челябинцы уже объявили о подписании контракт со Станиславом Галимовым. Посмотрим, как он себя проявит в родном городе. В «Магнитке» у Стаса не получилось.



Отставание «Трактора» от восьмого места на Востоке не такое большое, они ещё побьются за плей-офф. Значит, тренерский состав и руководство решили, что Василий им не нужен. Что тут такого? У Василия неудачно складывается сезон. Теперь у него будет шанс перезагрузить свою карьеру в другом клубе», — считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Скудру и Демченко сталкивали лбами. Они вместе обыграли СКА Снова победа 2:1 и блестящая игра вратаря «Трактора».

Демченко не заиграл ни со Скудрой, ни с дуэтом Юрзинов – Мойсанен

Изначально была популярной версия, что Василий Демченко не сработался с теперь уже бывшим главным тренером уральцев Петерисом Скудрой. В прессе гуляли байки про брошенную в раздевалке бутылку, про то, что несчастного Демченко всячески притесняли и мешали его таланту раскрыться.



Однако Скудры в команде уже нет, сменился и тренер по вратарям. Покинул Челябинск Андрей Царёв, на его место, вслед за Владимиром Юрзиновым-младшим, пришёл финский тренер Ари Мойсанен, которого все знают как отличного специалиста с хорошей репутацией. Мойсанен работал в «Ак Барсе» с Эмилем Гариповым и знает, как выводить голкиперов на пик формы, как с ними общаться и взаимодействовать.



Но Демченко продолжил стабильно пропускать и с приходом нового тренерского штаба. В результате не выдержал даже спокойный и рассудительный Владимир Юрзинов, у которого Демченко перестал попадать в состав. Вызванный из «Челмета» Владислав Сухачёв сходу одержал «сухую» победу над «Торпедо» и удачно вписался в коллектив.

21-летний Сухачёв оформил первый шат-аут в КХЛ, сыграв второй матч в сезоне

Помимо Демченко, слабо играл и второй вратарь Иван Федотов, поэтому тренеры в буквальном смысле слова начали бить в набат. Нужно было срочно принимать решение. Демченко же, как только рядом с ним не стало такого напарника, как Павел Францоуз, начал играть всё хуже. И вот к чему в итоге пришёл. Пенять в данной ситуации можно только на себя.

В Челябинск едет Галимов

В свою очередь в Магнитогорске не задались дела у ещё одного уроженца Челябинска, 31-летнего голкипера Станислава Галимова. В 9 матчах в нынешней регулярке он одержал три победы при 90% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,07.

Станислав Галимов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В результате «Магнитка» поместила Галимова в список отказов – Станислав продолжит свою карьеру в родном Челябинске. Решение правильное, так как и одному (Демченко), и второму (Галимову) голкиперу нужно было в срочном порядке что-то менять в своей карьере.



Демченко, по всей видимости, поедет в Магнитогорск, а Эмиль Гарипов уже точно продолжит карьеру в «Авангарде», у которого на длительный срок из-за травмы выбыл Александр Судницин.



Паззл сходится, теперь главное, чтобы каждый из вратарей начал приносить своим командам пользу. Обычно так и случается: человек меняет обстановку, разгружается психологически, выходит на новый уровень. При таком раскладе выигрывают все стороны процесса.