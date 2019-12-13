Артемий был неудержим в матче против команды без тренера.

У Панарина третий хет-трик в НХЛ! Издевался над вратарём, забивая с острого угла

«Мы собираемся хорошо провести время сегодня вечером», — с улыбкой говорил Артемий Панарин до матча против «Сан-Хосе». Россиянин чувствовал, что «акулы», у которых не так давно по непонятной причине уволили главного тренера Питера Дебура, не окажут «рейнджерам» достойного сопротивления. В итоге Панарин оформил свой первый хет-трик за «синерубашечников», став главной звездой встречи.

Панарин и Георгиев вынесли «Вегас»! Такой «Рейнджерс» не остановить Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 38 бросков и сыграл на ноль.

Бенефис россиянин начал при счёте 1:1. Открывшись на дальнем углу у чужих ворот, Панарин завершил красивую комбинацию с участием Брэди Шея и Райана Строума, поразив ворота с острого угла.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Затем Панарин продолжил издеваться над вратарём «Шаркс» Мартином Джонсом, к которому в этой встрече было много претензий. Новому тренеру вратарей «Сан-Хосе» Евгению Набокову предстоит непочатый край работы — сам он подобные броски в ближний угол пропускал крайне редко.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

После этого оставалось только оформить хет-трик, что Артемий и сделал, отправив шайбу в пустые ворота.



Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

Благодаря этому российский форвард вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов. В активе Артемия стало 361 очко в лиге, и он обошёл Сергея Макарова.



Первое место по этому показателю занимает Александр Овечкин (529), за ним следует Сергей Фёдоров (422), тройку лучших замыкает Евгений Малкин (418). В топ-5 также входят Александр Могильный (397) и Илья Ковальчук (379).

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Ну это вроде как наша обязанность. Получаем много игрового времени, получаем возможность быть теми игроками, которые обязаны создавать моменты. Очевидно, что в «Рейнджерс» есть и другие игроки, которые в состоянии это делать.



Но думаю, что понятно, что в команде есть топ-6 форвардов, которые имеют честь проводить на льду такое количество времени и иметь возможность внести свой вклад в результат. Голы ничего не значат, если вы не выигрываете, поэтому приятно, что сегодняшним вечером удалось внести такой вклад в результат», — сказал Зибанеджад после матча.