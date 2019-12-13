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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6 — обзор матча, Панарин сделал хет-трик

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6, хет-трик Панарина
Максим Замятин
У Панарина третий хет-трик в НХЛ! Издевался над вратарём, забивая с острого угла
Артемий был неудержим в матче против команды без тренера.
Хоккей / НХЛ 0

«Мы собираемся хорошо провести время сегодня вечером», — с улыбкой говорил Артемий Панарин до матча против «Сан-Хосе». Россиянин чувствовал, что «акулы», у которых не так давно по непонятной причине уволили главного тренера Питера Дебура, не окажут «рейнджерам» достойного сопротивления. В итоге Панарин оформил свой первый хет-трик за «синерубашечников», став главной звездой встречи.

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Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 38 бросков и сыграл на ноль.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гертл – 09:13' (4x5)   1:1 Фаст (Хитил, Маккегг) – 25:02' (5x5)   1:2 Панарин (Строум, Шей) – 27:56' (5x5)   2:2 Кутюр (Майер) – 31:32' (5x5)   3:2 Диллон (Лабанк, Торнтон) – 44:12' (5x5)   3:3 Зибанеджад (Деанджело, Панарин) – 48:49' (5x4)   3:4 Зибанеджад (Крайдер, Фаст) – 53:10' (5x5)   3:5 Панарин (Хитил, Крайдер) – 56:49' (5x5)   3:6 Панарин – 57:36' (en)

Бенефис россиянин начал при счёте 1:1. Открывшись на дальнем углу у чужих ворот, Панарин завершил красивую комбинацию с участием Брэди Шея и Райана Строума, поразив ворота с острого угла.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Затем Панарин продолжил издеваться над вратарём «Шаркс» Мартином Джонсом, к которому в этой встрече было много претензий. Новому тренеру вратарей «Сан-Хосе» Евгению Набокову предстоит непочатый край работы — сам он подобные броски в ближний угол пропускал крайне редко.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

После этого оставалось только оформить хет-трик, что Артемий и сделал, отправив шайбу в пустые ворота.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

Благодаря этому российский форвард вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов. В активе Артемия стало 361 очко в лиге, и он обошёл Сергея Макарова.

Первое место по этому показателю занимает Александр Овечкин (529), за ним следует Сергей Фёдоров (422), тройку лучших замыкает Евгений Малкин (418). В топ-5 также входят Александр Могильный (397) и Илья Ковальчук (379).

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Ну это вроде как наша обязанность. Получаем много игрового времени, получаем возможность быть теми игроками, которые обязаны создавать моменты. Очевидно, что в «Рейнджерс» есть и другие игроки, которые в состоянии это делать.

Но думаю, что понятно, что в команде есть топ-6 форвардов, которые имеют честь проводить на льду такое количество времени и иметь возможность внести свой вклад в результат. Голы ничего не значат, если вы не выигрываете, поэтому приятно, что сегодняшним вечером удалось внести такой вклад в результат», — сказал Зибанеджад после матча.

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