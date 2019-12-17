«Задоров сломался». В Америке смеются из-за ошибки защитника

Россиянин отдал шайбу в клюшку Джордану Кайру, а потом стоял на пятачке и смотрел, как тот забивает по-бобровски.

В «Колорадо» наверняка хотят забыть матч с «Сент-Луисом». «Лавины» выиграли восемь из последних девяти встреч (а девятую проиграли только в овертайме) и сегодня рассчитывали на то, чтобы выйти на первое место в Западной конференции, но всё пошло не так. Никита Задоров и Филип Грубауэр провели не лучшие свои матчи, как и другие игроки «Колорадо».

Всё началось с гола Давида Перрона в концовке первого периода, который в буквальном смысле рассмешил «блюзменов». Райан О’Райлли отдал передачу на пустой угол, Перрон послал шайбу в пустые ворота, а Грубауэр даже не дёрнулся. Он в это время пытался высмотреть шайбу из-за спин Задорова и Оскара Сундквиста. Никита в этот момент ничего не сделал, чтобы расчистить пятачок.

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Сразу же пошли едкие шуточки от болельщиков. «Здорово, что Грубауэр с самого начала игры выглядит стеной», — написал Бен Шпалл. «Грубауэр отложил джойстик и забыл нажать на паузу», — написал Джон Хоу. «Водитель Замбони сильно удивился, но Грубауэр до сих пор стоит на льду и не может найти шайбу», — пошутил Street Lightning.



Разозлившись, во втором периоде «Колорадо» взял игру под свой контроль, забил два гола и всё шло замечательно, пока Назем Кадри не получил четыре минуты штрафа. «Сент-Луис» не замедлил этим воспользоваться и на перерыв уходил, снова ведя в счёте благодаря двум голам в большинстве.

В третьем периоде «Сент-Луис» доминировал, и в итоге Перрон оформил хет-трик. Но особенно издевательским получился четвёртый гол в середине третьего периода. Для Никиты Задорова это был сплошной кошмар длиной в пять секунд.



Никита только выскочил на смену и тут же получил шайбу в средней зоне. Хотел начать атаку, но его передачу перехватил быстроногий Джордан Кайру. Он набрал скорость и быстрее пули помчался к воротам Грубауэра и забил по-бобровски.

Что же в это время делал Задоров? Доехал до ворот и стоял на месте, хотя вполне мог выставить клюшку и не дать Кайру забить. «Большому Зи нужно быть более бдительным. Просто плохой день для Задорова», — написал журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер.

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«Скорость Кайру сломала Задорова», — написал болельщик с ником Борода Ноама Хомски и приложил раскадровку гола Кайру, в которой видно, как российский защитник стоит перед воротами и даже не пытается помешать сопернику забить.

«Задоров полностью проспал гол Кайру. О чём он только думал? Что перехватит пас? Там же были пустые ворота, и Кайру смотрел прямо на них!», — возмутился Курт Прайс.

Задоров становится лучшим персональщиком. Замолчал даже лучший снайпер НХЛ Среди его жертв — Кейн, Мэттьюс и Пастрняк. А ещё в матче с «Бостоном» россиянин провёл 10 силовых приёмов.

В последних четырёх матчах Задоров заработал показатель полезности «-7», и болельщики уже начали обсуждать, что защитника надо поскорее обменять на кого-то более надёжного. Но надо сказать, что сегодня не только Задоров показал не лучшую свою игру. И его партнёры теряли шайбу, ошибались на ровном месте и в целом не заслужили победы. «Во втором периоде мы играли очень хорошо, не давали сопернику ничего до того, как он дважды реализовал большинство. Третий период был недостаточно хорош. Мы пытались сравнять счёт, но дарили им один шанс за другим», — отметил нападающий «лавин» Микко Рантанен.

