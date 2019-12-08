Задоров становится лучшим персональщиком. Замолчал даже лучший снайпер НХЛ

«Когда я был большим, я не боялся машин», — пела много лет назад когда-то уважаемая группа. В недавнем матче между «Бостоном» и «Колорадо» сошлись две хоккейные машины: голевая — Давид Пастрняк, и по производству силовых приёмов — Никита Задоров. И Большой Зи, как зовут болельщики россиянина, одержал убедительную победу над чешским снайпером.
Задоров полностью и напрочь закрыл лучшего снайпера сезона Давида Пастрняка. Звёздный чех не мог вздохнуть свободно, когда на льду был россиянин, который применил против Пасты 4 силовых приёма. Все три своих броска в створ Пастрняк нанёс, когда Задоров сидел на скамейке запасных. В третьем периоде, когда у «Колорадо» выбыл из строя молодой талант Кейл Макар, Никита практически не уходил со льда, отыграв 11 минут.
Словом, не зря Задоров был одним из главных ньюсмейкеров НХЛ с самого начала регулярного чемпионата. Отказался драться с хулиганом из «Калгари» Миланом Лучичем, «вынес» Гаврилюка из «Флориды», перенёс операцию на травмированной челюсти и заслужил праведный гнев болельщиков «Монреаля» за силовой приём против Котканиеми.
27 минут и 10 секунд игрового времени,
10 силовых приёмов,1 бросок в створ, 2 броска мимо створа,
1 блокированный бросок.
Давид Пастрняк в матче с «Колорадо»:
18 минут и 47 секунд игрового времени,
0 очков, «-1», 3 броска в створ,
1 силовой приём, 1 потеря.
«Ещё один прекрасный матч для Никиты Задорова! 10 силовых приёмов, «+2» и 27.10 игрового времени», — похвалил своего клиента хоккейный агент Дэн Мильштейн.
«Я спросил Брэда Маршана, как ему удалось заставить Задорова пошатнуться после силового приёма в конце матча. Маршан ответил: «Он врезался в стену. Я не знаю, мне просто повезло», — отметил обозреватель The Standart Times Майк Колагео.
«50 голов в 50 матчах для Пасты? Ха-ха-ха. Задоров съел эту пасту на завтрак, обед и ужин», — отметил болельщик в «твиттере» с никнеймом Big Moose.
«В лиге есть только один Большой Зи (Здено Хара — прим. «Чемпионата»). Но Задоров действительно очень много даёт «Колорадо» в силовом плане. Он играет жёстко по всей площадке. Приложил Пастрняка несколько раз», — отметил Мэтт Портер из Boston Globe. «Задоров швыряет Пастрняка как ребёнка! Ценим это. «Колорадо» действительно закрывает лучших хоккеистов соперника», — написал болельщик Шон Кеннеди.
1. Райан Ривз («Вегас») — 140 хитов,
2. Марк Боровецки («Оттава») — 118, 3. Брэндон Танев («Питтсбург») — 117,
4. Том Уилсон («Вашингтон») — 116,
5. Брэди Ткачук («Оттава») — 113,
… 15. Никита Задоров («Колорадо») — 85.
«Вот интересно, видели ли некоторые люди, как Задоров закрыл Макдэвида, Кейна, Мэттьюса, Пастрняка и Галлахера? Неужели они до сих пор думают, что Михаил Григоренко был центральной фигурой обмена между «Колорадо» и «Баффало»?», — задался вопросом автор фанатского сайта о «Колорадо» Джастин Лозакко.
«Как оценю игру Задорова против Пастрняка? Он сегодня показал выдающуюся игру. Он здорово играет уже несколько матчей подряд, гордится своими обязанностями, в последнее время мы его ставим против лучших игроков соперников, и он отлично выполняет свою работу. Играет жёстко, дисциплинированно, хорошо катается. Он играет в свой лучший хоккей на моей памяти», — сказал главный тренер Беднар после матча.
- 8 декабря 2019
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:11
-
12:00
-
11:35
-
11:16
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:27
-
09:21
-
09:16
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:47
-
07:45
-
07:30
-
07:09
-
07:08
-
06:51
-
06:38
-
06:30
-
06:22
-
06:14
-
06:07
-
06:04
-
05:51
-
05:40
-
05:27
-
04:50
-
04:30