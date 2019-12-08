Задоров становится лучшим персональщиком. Замолчал даже лучший снайпер НХЛ

«Когда я был большим, я не боялся машин», — пела много лет назад когда-то уважаемая группа. В недавнем матче между «Бостоном» и «Колорадо» сошлись две хоккейные машины: голевая — Давид Пастрняк, и по производству силовых приёмов — Никита Задоров. И Большой Зи, как зовут болельщики россиянина, одержал убедительную победу над чешским снайпером.



Задоров полностью и напрочь закрыл лучшего снайпера сезона Давида Пастрняка. Звёздный чех не мог вздохнуть свободно, когда на льду был россиянин, который применил против Пасты 4 силовых приёма. Все три своих броска в створ Пастрняк нанёс, когда Задоров сидел на скамейке запасных. В третьем периоде, когда у «Колорадо» выбыл из строя молодой талант Кейл Макар, Никита практически не уходил со льда, отыграв 11 минут.

Словом, не зря Задоров был одним из главных ньюсмейкеров НХЛ с самого начала регулярного чемпионата. Отказался драться с хулиганом из «Калгари» Миланом Лучичем, «вынес» Гаврилюка из «Флориды», перенёс операцию на травмированной челюсти и заслужил праведный гнев болельщиков «Монреаля» за силовой приём против Котканиеми.

«Свирепый русский вынес Котканиеми». На Задорова накинулись финны и канадцы Российский защитник-великан Никита Задоров провёл мощный силовой приём против финна Еспери Котканиеми.

Никита Задоров в матче с «Бостоном»:

27 минут и 10 секунд игрового времени,

10 силовых приёмов,1 бросок в створ, 2 броска мимо створа,

1 блокированный бросок.



Давид Пастрняк в матче с «Колорадо»:

18 минут и 47 секунд игрового времени,

0 очков, «-1», 3 броска в створ,

1 силовой приём, 1 потеря. 27 минут и 10 секунд игрового времени,10 силовых приёмов,1 бросок в створ, 2 броска мимо створа,1 блокированный бросок.18 минут и 47 секунд игрового времени,0 очков, «-1», 3 броска в створ,1 силовой приём, 1 потеря.

«Ещё один прекрасный матч для Никиты Задорова! 10 силовых приёмов, «+2» и 27.10 игрового времени», — похвалил своего клиента хоккейный агент Дэн Мильштейн.



«Я спросил Брэда Маршана, как ему удалось заставить Задорова пошатнуться после силового приёма в конце матча. Маршан ответил: «Он врезался в стену. Я не знаю, мне просто повезло», — отметил обозреватель The Standart Times Майк Колагео.



«50 голов в 50 матчах для Пасты? Ха-ха-ха. Задоров съел эту пасту на завтрак, обед и ужин», — отметил болельщик в «твиттере» с никнеймом Big Moose.



«В лиге есть только один Большой Зи (Здено Хара — прим. «Чемпионата»). Но Задоров действительно очень много даёт «Колорадо» в силовом плане. Он играет жёстко по всей площадке. Приложил Пастрняка несколько раз», — отметил Мэтт Портер из Boston Globe. «Задоров швыряет Пастрняка как ребёнка! Ценим это. «Колорадо» действительно закрывает лучших хоккеистов соперника», — написал болельщик Шон Кеннеди.

Лидеры сезона-2019/20 по силовым приёмам:



1. Райан Ривз («Вегас») — 140 хитов,

2. Марк Боровецки («Оттава») — 118, 3. Брэндон Танев («Питтсбург») — 117,

4. Том Уилсон («Вашингтон») — 116,

5. Брэди Ткачук («Оттава») — 113,

… 15. 1. Райан Ривз («Вегас») — 140 хитов,2. Марк Боровецки («Оттава») — 118, 3. Брэндон Танев («Питтсбург») — 117,4. Том Уилсон («Вашингтон») — 116,5. Брэди Ткачук («Оттава») — 113,… 15. Никита Задоров («Колорадо») — 85.

«Вот интересно, видели ли некоторые люди, как Задоров закрыл Макдэвида, Кейна, Мэттьюса, Пастрняка и Галлахера? Неужели они до сих пор думают, что Михаил Григоренко был центральной фигурой обмена между «Колорадо» и «Баффало»?», — задался вопросом автор фанатского сайта о «Колорадо» Джастин Лозакко.

«Как оценю игру Задорова против Пастрняка? Он сегодня показал выдающуюся игру. Он здорово играет уже несколько матчей подряд, гордится своими обязанностями, в последнее время мы его ставим против лучших игроков соперников, и он отлично выполняет свою работу. Играет жёстко, дисциплинированно, хорошо катается. Он играет в свой лучший хоккей на моей памяти», — сказал главный тренер Беднар после матча.