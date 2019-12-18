Ковальчук забил Канаде, начав радоваться ещё до гола. Дальше сборную ждал провал на МЧМ

26 декабря стартует молодёжный чемпионат мира – турнир, к которому традиционно приковано всё внимание в новогодние праздники. В преддверии главного старта для 19-летних хоккеистов «Чемпионат» запускает рубрику, где мы будем вспоминать яркие моменты прошлых МЧМ. Начнём с Ильи Ковальчука и его неудавшегося похода за золотом.



Календарь МЧМ-2020



Ковальчук блистал по юниорам и в начале нового тысячелетия уже было понятно, что в России подрастает звезда мирового масштаба. К тому моменту у Ильи уже было золото Кубка мира U17, серебро ЮЧМ, он вовсю играл за «Спартак», много забивал и был главным фаворитом грядущего драфта НХЛ.

Это был первый МЧМ, хозяйкой которого стала Россия, матчи проходили в Москве. Это была отличная возможность реабилитироваться перед болельщиками за домашний провал взрослой сборной на ЧМ-2000 в Петербурге, но мечтам не суждено было сбыться.



Россия вылетела уже в четвертьфинале и заняла итоговое седьмое место. В группе были ничья со Швейцарией (3:3, у Ковальчука – гол), разгром Беларуси (12:1), победа над Канадой (3:1) и поражение от Финляндии (1:3). Шведам в четвертьфинале Россия так же проиграла 1:3, а критика на сборную обрушилась ещё по ходу группового этапа. Ругали всех – и тренера, и игроков, и, в особенности – Ковальчука, который постоянно удалялся и не играл на команду. Воробьёв после такого провального выступления в Москве назвал своих подопечных «неуправляемыми».



Статистика Ильи Ковальчука на МЧМ-2001



7 матчей, 6 (4+2) очков, показатель полезности «0», 37 штрафных минут



Второй бомбардир сборной России, второй по количеству штрафного времени

Гол, который разозлил Канаду

Конечно, главным матчем в группе была встреча со сборной Канады. Россия её выиграла, хоть и с большим трудом. Соперники показывали отличное взаимодействие, россияне пытались тянуть одеяло каждый на себя. Но сначала Бутурлин сделал дубль, а точку поставил Ковальчук, поразив пустые ворота на последней минуте. Он забил на этом турнире четыре гола, но этот, несомненно, стал самым известным, и в Канаде его точно помнят до сих пор.



Видео можно посмотреть в YouTube



«Матч России с Канадой стал переломным для обеих команд. Илья Ковальчук несколько раз вскинул руку перед тем, как забить лёгкую шайбу в пустые ворота. Русские ругались между собой и после этого не выиграли только один, последний матч, и опустились на седьмое место. Канадцы же, раскочегаренные действиями Ковальчука, обыграли Швейцарию, затем США в четвертьфинале, и были остановлены только Финляндией», — писал TSN.



«Помню, как меня впервые выбили из колеи – это была восторженная реакция Ковальчука на гол на МЧМ-2001. Фаворит драфта НХЛ оказался один перед пустыми воротами, когда Канада перепробовала все способы сравнять счёт. Ковальчук был в восторге от шанса (забить и победить) и вскинул руку ещё до того, как нанёс бросок. Тогда для меня это был подлый, гнусный и недостойный спортсмена поступок.



Сейчас этот жест стал очень популярным, но тогда его ругали на каждом углу. Тогда в хоккейной культуре укоренилось, что надо вести себя так, будто не случилось ничего особенного, и Ковальчук, который отпраздновал гол заранее, показал полное пренебрежение и неуважение к сопернику и неписаному своду хоккейных правил», — пишет Джефф Вайлетт из faceoffcircle.ca.

«Одним из самых тяжёлых моментов для Канады стало поражение от России на групповом этапе. Их разочарование усугубил 17-летний Ковальчук, который демонстративно дважды вскинул вверх кулак перед тем, как забить в пустые ворота. «Когда мы пересеклись с Ковальчуком в «Атланте», я узнал его получше и понял, что он хороший человек. Мы с ним говорили на эту тему, и я её отпустил. Но тогда он был молодым парнем, который был очень рад играть в сборной. Тогда, в запале, этот его поступок был горькой пилюлей», — вспоминал капитан канадской молодёжки Стив Маккарти. (Кстати, защитник – не единственный игрок той сборной, с кем судьба ещё сведёт Ковальчука – первые годы в «Атланте» он блистал на пару с Дэни Хитли).



Стоит добавить, что этот матч был ещё и очным противостоянием Ковальчука с Джейсоном Спеццой – ещё одним фаворитом драфта. В итоге на МЧМ оба выступили примерно одинаково – Спецца забивал красивые голы, Ковальчук тоже (и постоянно угрожал воротам), но в итоге, как мы знаем, Ковальчук этот спор выиграл.

Могильный — Фёдоров – Буре. Произвели фурор на МЧМ, но больше никогда не играли вместе Самая великая тройка СССР на словах. Могли бы завалить сборную золотом, но после МЧМ их быстро заманили к себе клубы НХЛ.

Состав сборной России



Вратари: Алексей Петров, Алексей Медведев.



Защитники: Раиль Розаков, Антон Волченков, Денис Гребешков, Денис Денисов, Александр Селуянов, Владислав Корнеев, Александр Баркунов, Андрей Шефер.



Нападающие: Павел Дума, Иван Непряев, Евгений Муратов, Александр Бутурлин, Вратари: Алексей Петров, Алексей Медведев.Защитники: Раиль Розаков, Антон Волченков, Денис Гребешков, Денис Денисов, Александр Селуянов, Владислав Корнеев, Александр Баркунов, Андрей Шефер.Нападающие: Павел Дума, Иван Непряев, Евгений Муратов, Александр Бутурлин, Александр Свитов Илья Ковальчук , Павел Воробьёв, Александр Чагодаев, Егор Шастин, Станислав Чистов, Михаил Якубов, Артём Чернов.

Драка «три на три»

Золото МЧМ-2001 взяла Чехия – помните, на стыке веков они были главной силой мирового хоккея как на взрослом, так и на молодёжном уровне? В Россия довольствовалась седьмым местом, проиграв сначала Швейцарии, а затем обыграв Словакию.



Матч со швейцарцами уже был никому не нужен. Какая, собственно, разница, пятое место занимать или седьмое, пусть и на домашнем мировом первенстве? Хотя тройка Ковальчука со Свитовым и Шастиным организовала оба гола и превратила 0:2 в 2:2, но самым запоминающимся эпизодом стала массовая драка с участием всё того же звена. На последней минуте матча (швейцарцы к тому времени снова вели в счёте) Ковальчук, Шастин и Свитов зацепились с соперниками на чужом пятачке и пошло-поехало.

Видео можно посмотреть в YouTube



Ковальчук от души отметелил швейцарца, не помешал даже арбитр, который почти всю драку висел у Ильи на плечах. Свитов продемонстрировал свои мощные кулаки, и только Шастин свой бой проиграл. Всем трём драчунам выписали по «5+20», а затем и дисквалифицировали на матч со Словакией.



Игру сборной называли позором, Ковальчука клеймили. Но спустя несколько месяцев после МЧМ Илья станет лучшим снайпером ЮЧМ и возьмёт со сборной России золото, летом станет первым россиянином в истории, выбранным под первым номером на драфте НХЛ. В 18 лет он уже будет играть в лучшей лиге мира и на Олимпиаде в Солт-Лейк сити. А МЧМ-2001, на котором он сыграл в 17 лет, так и останется единственным в его карьере.