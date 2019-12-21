Малкин врезался во вратаря Смита. Тот был очень зол и хотел драки

Любопытный эпизод произошёл в концовке матча между «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:5). За полторы минуты до финальной сирены при счёте 2:5 нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершал контратаку по правому флангу и столкнулся с голкипером «нефтяников» Майком Смитом.

Расстроенный 37-летний вратарь был очень недоволен тем, что Малкин не сумел избежать с ним контакта и толкнул россиянина на борт, после чего захотел подраться с Евгением. К игрокам тут же подоспели партнёры и бригада арбитров, которая, в итоге, разняла участников конфликта, не дав разгореться драке, но если бы судьи запоздали, это могло обернуться массовым побоищем.

Поведение Смита вполне можно понять. Опытный страж ворот в нынешнем сезоне из 18 матчей выиграл только 7, а его статистика далека от идеала — 3,08 гола в среднем за матч и 89,6% отражённых бросков. Конкурент Микко Коскинен играет намного надёжнее, а передачи, которые раздаёт Малкин на своих партнёров при розыгрыше численного преимущества, позволяют голкиперу увидеть шайбу в сетке собственных ворот. Для «нефтяников» это поражение стало шестым в семи последних матчах.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



«Малкин жёстко пошёл на вратаря, который был расстроен тем, что ему «накидали» много голов. Смиту это не понравилось, но ничего не может быть лучше, чем злобный Джино! Это была классная победа над «Эдмонтоном», — отметил питтсбургский телевизионный обозреватель KDKA TV Боб Помпеани. «Малкин живёт в голове Смита!», — комментировали в «твиттере» болельщики.

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На счету Малкина 7 (3+4) очков в четырёх последних матчах. Евгений добрался до отметки в 400 голов за карьеру и обошёл Алексея Ковалёва в списке лучших российских бомбардиров всех времён.



Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»



«Вы хотите интервью по поводу 400 голов? Может, лучше подождать и тогда уже говорить про 500?, — улыбался Малкин несколько дней назад. — Может, до пятиста удастся добраться быстрее. Всем нравятся хорошие, эффектные голы, какие я забивал 5-10 лет назад. Сейчас это делать труднее. Я с каждым новым сезоном использую всё более длинную клюшку, потому что ещё никогда не было так трудно забивать. НХЛ — это лучшая лига, здесь лучшие вратари и лучшие защитники. Думаю, что 400 — это хорошее число. Не так много игроков забивали в НХЛ много».

