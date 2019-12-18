Малкин обогнал Ковалёва! Он четвёртый русский бомбардир в истории НХЛ

Матч с «Калгари» стал историческим для лидера «Питтсбурга» Евгения Малкина. Он набрал 1030-е очко в карьере и вышел на четвёртое место в списке лучших русских бомбардиров всех времён, обогнав Алексея Ковалёва. На этом Малкин не остановился и забил свой 400-й гол в НХЛ, став седьмым российским игроком, добравшимся до этой отметки.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Мы часто пишем, как Александр Овечкин бьёт очередные рекорды. Иногда кажется, что в каждом матче капитан «Вашингтона» достигает новой вехи. А Малкин что в «Питтсбурге» всю карьеру сидит за спиной Сидни Кросби, что в медийном пространстве зачастую уступает другим соотечественникам. Но это совершенно несправедливо, и сегодня появился не просто повод в очередной раз поговорить о нём, а Повод с большой буквы.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ среди россиян

Александр Овечкин – 1116 игр, 1244 (679+565) очка

Сергей Фёдоров – 1248 игр, 1179 (483+696) очков

Александр Могильный – 990 игр, 1032 (473+559) очка

– 873 игры, 1031 (400+631) очко

– 1316 игр, 1030 (430+599) очков Александр Овечкин – 1116 игр, 1244 (679+565) очкаСергей Фёдоров – 1248 игр, 1179 (483+696) очковАлександр Могильный – 990 игр, 1032 (473+559) очка Евгений Малкин – 873 игры, 1031 (400+631) очко Алексей Ковалёв – 1316 игр, 1030 (430+599) очков

Сразу бросается в глаза, что в топе российских бомбардиров только Евгений сыграл меньше 900 матчей. По количеству очков в среднем за игру (1,18) он уже сейчас безоговорочный лидер всех времён — второе и третье место занимают Овечкин и Буре с 1,11 очка. С такой крейсерской скоростью, с какой Евгений набирает очки (даже в его худшие сезоны, как прошлый, этот показатель практически не снижается), к концу карьеры он должен обогнать всех, кроме, пожалуй, капитана «Вашингтона». Страшно подумать, что, если бы не травмы, Малкин уже давно бы обогнал вообще всех… Даже в этом сезоне он сломался во втором матче и пропустил целый месяц, а сколько до этого было менисков, сотрясений, растяжений и прочих менее длительных повреждений, не сосчитать.



С самого начала было ясно, что в Магнитогорске растёт суперзвезда. В 18 он начал разрывать Суперлигу и дебютировал за сборную России. В 19 сначала завоевал звание MVP на молодёжном чемпионате мира, а через месяц поехал в Турин и был одним из лучших россиян на Олимпиаде. В 20 – со скандалом убежал в Северную Америку и сразу принялся доказывать, что он – один из лучших в мире. На его счету три Кубка Стэнли, несчётное количество индивидуальных призов, включая первый русский «Конн Смайт Трофи». Когда Малкин «в огне», его буквально не остановить.

«Он голоден до побед и играет устрашающе»

В этом сезоне Евгений показывает едва ли не лучший свой хоккей. Мы привыкли, что Малкин – это про сумасшедшие проходы, убийственные броски, тонкие передачи и примерно ноль внимания к обороне. Но в 33 года, после сезона, который он сам называл ужасным, он переосмыслил свою игру и стал ещё лучше, чем раньше. Теперь Малкин – это и про оборону тоже: он великолепно действует на вбрасываниях, не хватает глупых удалений, выходит на последних минутах матчей отстаивать победный счёт. И за счёт игры в обороне выводит себя на новый уровень – останавливает атаки, отбирает шайбы, доминирует.

Тренер «Питтсбурга»: восхищён формой Малкина. Он делает всё, что нужно команде

«Он голоден до побед. По нему видно, как сильно он хочет победить. Он стал здорово играть на обеих сторонах площадки. Прямо сейчас он играет просто устрашающе», — признается защитник Джастин Шульц.

«Это элитный игрок, которому хочется отдавать ему шайбу как можно чаще, а потом открываться, потому что он мастерски владеет шайбой. У него потрясающее мышление, играя с ним, надо просто открываться», — говорит нынешний партнёр Малкина по звену Джейк Гюнцель.

«Такие игроки, как Малкин, рождаются раз в 10-20 лет»

«Такие центрфорварды, как Малкин, появляются в российском хоккее крайне редко. Ещё могу вспомнить Павла Дацюка. Универсалы, замечательно играющие по всей площадке, умеющие отрабатывать в обороне и делающие своих партнёров лучше. Малкин — напористый нападающий, хорошо видит площадку. Он — большой молодец. Цените таких хоккеистов и смотрите на них, пока они играют. Может, такие ребята рождаются раз в 10-20 лет», — рассказывал Ковалёв в интервью «Матч ТВ» прошлой весной, когда Малкин был на пороге покорения 1000-го очка в карьере.

Не перевелись ещё русские богатыри в Америке! У Малкина 1000 очков в НХЛ Есть пятый россиянин в «клубе тысячников». Форвард «Питтсбурга» сделал это в матче против Овечкина.

Ковалёв прекрасно знает, что говорит. Он успел поиграть с Малкиным в сборной России, играл против него в НХЛ и даже некоторое время – в одной команде (а до этого, на стыке веков, и сам был одним из самых ярких игроков «Питтсбурга). Правда, Евгений тогда залечивал в «Питтсбурге» очередную травму, и вместе в «пингвинах» они так и не сыграли. Ковалёв давно уже завершил карьеру в НХЛ, работает тренером в китайском «Куньлуне» и, надо полагать, не слишком расстроится, что его скоро подвинет один из самых талантливых хоккеистов современности. А мы можем пожелать Малкину не останавливаться на достигнутом, ведь впереди ещё столько рекордов. Например, уже в декабре Малкин должен обойти Могильного по очкам среди россиян, а в этом сезоне ему вполне по плечу обогнать Яромира Ягра и стать третьим бомбардиром «Питтсбурга» всех времён.