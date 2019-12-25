Кучеров спас Россию от провала на домашнем МЧМ. А его не хотели брать в сборную

Никита Кучеров – российский звёздный нападающий, чью крутость начали замечать относительно недавно. Это не Овечкин, не Малкин, не Ковальчук и даже не Тарасенко с Кузнецовым по уровню раскрутки. Всё потому, что как большой игрок Кучеров состоялся не в России. В Северную Америку он уезжал в роли ноунейма, а за океаном он сделал себя сам и вырос в мощного мастера, установившего со временем абсолютный русский рекорд НХЛ по результативности.

Самая страшная «молния». Кучеров побил рекорд легенды «Тампы» Теперь клубный рекорд по очкам за сезон принадлежит российскому форварду.

Молодого Кучерова почти не знала общественность, но в хоккейном мире Никита был на хорошем счету с тех самых пор, как он сменил школу «Белые медведи» на систему ЦСКА. Вернее сказать, Никиту «армейцы» не очень-то и хотели брать, но за игрока муниципальной школы не нужно было платить компенсацию, и поэтому в ЦСКА Кучерова взяли для количества. Никита был самым молодым в «Красной армии», но в дебютном сезоне МХЛ он набирал больше очка в среднем за матч и стал пятым бомбардиром «красноармейцев». Тогда в ЦСКА стали догадываться, что им достался большой талант.

Но оберегать этот бриллиант в «армейском» клубе не стали. Мы все знаем историю с травмой плеча, которую Кучерову в «армейском» клубе предложили лечить за свой счёт, и у Никиты не было особого выбора, кроме как ехать в «Тампу», выразившую моральную и финансовую поддержку своему проспекту. Сейчас речь не об этом. После двух лет в системе ЦСКА Кучеров впервые попал в юниорскую сборную России и буквально «разорвал» ЮЧМ-2011. За семь матчей в Германии Никита забил 11 голов, отдал 10 результативных передач и установил свой первый в карьере грандиозный рекорд. Ни до, ни после него никто не набирал 21 очко на отдельно взятом чемпионате мира среди юниоров. Тогда у России хороша была вся тройка, Кучеров – Григоренко – Якупов, но Никита оказался ярче всех.



В следующем сезоне Кучеров начал забивать в сумасшедшем темпе за «Красную армию», затем на какое-то время закрепился в ЦСКА и даже забил свой первый и пока единственный гол в КХЛ. Путь на МЧМ-2012 18-летнему Никите был открыт.

На МЧМ-2012 всех затмил Кузнецов, но без Кучерова Россия бы не вышла в финал

Ту сборную России, которая приехала в Канаду защищать титул чемпионов мира, тащил 19-летний Евгений Кузнецов, зачастую доминировавший над соперниками и получивший по итогам турнира титул MVP. Результативно сыграл Никита Гусев, который старше Кучерова на год, но и рекордсмен ЮЧМ не тушевался.

Душа молодёжки. Кузнецов ставил на место дерзкого финна и забивал решающие голы Евгений «зажигал» на МЧМ, участвовал в перепалке с Ватаненом, а сейчас является неотъемлемой частью «Вашингтона».

Кучеров набирал очки в каждом матче группового этапа, кроме проигранной встречи шведам, а в плей-офф без Никиты российская команды ни за что не добралась бы до финала. В тяжелейшем четвертьфинале с чехами Кучеров в овертайме сделал победный гол для Григория Желдакова, а в полуфинале с Канадой на 48-й минуте забросил шестую шайбу нашей сборной. Тогда, конечно, никто и не мог предположить, что именно она окажется победной, но жизнь, как известно, лучший драматург.

В финале Кучеров промолчал, равно как и все наши ребята, а Мика Зибанежад принёс золото шведам. Однако личная статистика у 18-летнего парня оказалась приличной – 7 игр, 7 (2+5) очков.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Кучеров на МЧМ-2013: «выпрыгнул из штанов» и вытащил Россию в полуфинал

Через год Кучерова уже не было в России. Он с обидой покинул ЦСКА, заиграл в лиге Квебека, где был невероятно хорош. Тем не менее, новый главный тренер молодёжки Михаил Варнаков до последнего сомневался, брать Кучерова на МЧМ-2013 в Уфу, или не брать. «Никита должен «выпрыгнуть из штанов», чтобы мы взяли его на чемпионат мира», — говорил Варнаков. В оправдание тренера отметим, что перед турниром Кучеров долгое время не имел игровой практики из-за травмы. В результате Никита всё-таки приехал на свой второй МЧМ, вместе с Наилем Якуповым стал лучшим бомбардиром сборной России и спас нашу команду от домашнего позора.



Календарь МЧМ-2020



Хотя групповой этап для подопечных Варнакова сложился вполне нормально, даже хорошо. Да, сборная России проиграла Канаде 1:4, но обыграла словаков (3:2 ОТ), американцев (2:1), разгромила немцев (7:0). В итоге заняла второе место, которое вывело на, казалось бы, самого благоприятного соперника в четвертьфинале – сборную Швейцарии. Что касается Кучерова, то Никита играл результативно, но не слишком ярко. Забил первый же гол России на турнире Словакии, потом поучаствовал в разгроме Германии и забросил единственную шайбу канадцам. В матчах группы куда заметнее были, например, Альберт Яруллин и Ярослав Косов.



Звёздный час Кучерова наступил в четвертьфинале. Швейцарцы упёрлись рогом, дважды отыгрывались по ходу встречи, а за 12 минут до конца основного времени Свен Андригетто вывел свою команду вперёд. Тень поражения в 2010-м нависла над ареной в Уфе, Россия никак не могла отыграться, но за минуту и двадцать секунд до сирены Кучеров спас ситуацию. Грамотно выбрал позицию, поймал отскок и хлёстко попал по скачущей шайбе.



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Затем Кучеров забросил и победный буллит, став главным героем встречи. Увы, в полуфинале повторить этот подвиг не удалось. Игру со шведами тоже пришлось героически спасать (Россия отыгралась с 0:2, Кучеров помог Григоренко сравнять счёт), матч снова ушёл в серию послематчевых бросков, но там Никита не реализовал решающую попытку. В матче за третье место с Канадой Кучеров очков не набрал, а главным героем стал Валерий Ничушкин, оформивший в овертайме гол, который невозможно забыть.

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Таким образом, Никита Кучеров выиграл свою вторую, на этот раз бронзовую медаль молодёжных чемпионатов мира. На обоих турнирах будущий лидер «Тампы» не выступал в роли доминирующего хоккеиста, частенько оказывался в тени более ярких партнёров. Но оба раза Кучеров забивал невероятно важные голы, без которых бы сборная России ни за что не добралась бы до пьедестала.



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