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Молодёжный чемпионат мира-2020, сетка плей-офф онлайн, с кем Россия сыграет в полуфинале

С кем Россия сыграет в полуфинале МЧМ-2020
Роман Тузов
Кто и с кем сыграет в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020
Вся информация по играм плей-офф и полуфинальным парам МЧМ.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

2 января состоятся четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира – 2020. В Тршинеце сыграют Швейцария – Россия, США – Финляндия, а в Остраве Канада – Германия, Швеция – Чехия.

Четвертьфинальные матчи

Швейцария – Россия

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 14:30 МСК
Швейцария U20
Не начался
Россия U20

Канада – Германия

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Канада U20
Не начался
Словакия U20

США – Финляндия

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 19:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20

Швеция – Чехия

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 22:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.

Рейтинг сборных в плей-офф

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом. Рейтинг команд в плей-офф, на основе которого будут составлены полуфинальные пары, выглядит так:

1. Швеция
2. Канада
3. Швейцария
4. США
5. Финляндия
6. Россия
7. Чехия
8. Словакия

Расписание на 1/2 финала

Оба полуфинальных матча состоятся 4 января в Остраве. Время начала игр будет известно после окончания всех четвертьфинальных матчей.

Календарь игр плей-офф МЧМ-2020

U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота
Не начался
U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота
Не начался
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