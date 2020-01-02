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Кто и с кем сыграет в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020

2 января состоятся четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира – 2020. В Тршинеце сыграют Швейцария – Россия, США – Финляндия, а в Остраве Канада – Германия, Швеция – Чехия.

Четвертьфинальные матчи

Швейцария – Россия

Канада – Германия

США – Финляндия

Швеция – Чехия

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:



1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Рейтинг сборных в плей-офф

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом. Рейтинг команд в плей-офф, на основе которого будут составлены полуфинальные пары, выглядит так:



1. Швеция

2. Канада

3. Швейцария

4. США

5. Финляндия

6. Россия

7. Чехия

8. Словакия

Расписание на 1/2 финала

Оба полуфинальных матча состоятся 4 января в Остраве. Время начала игр будет известно после окончания всех четвертьфинальных матчей.



Календарь игр плей-офф МЧМ-2020