Кто и с кем сыграет в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020

2 января состоятся четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира – 2020. В Тршинеце сыграют Швейцария – Россия, США – Финляндия, а в Остраве Канада – Германия, Швеция – Чехия.
Четвертьфинальные матчи
Швейцария – Россия
Канада – Германия
США – Финляндия
Швеция – Чехия
Особенности регламента плей-офф
Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.
Рейтинг сборных в плей-офф
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом. Рейтинг команд в плей-офф, на основе которого будут составлены полуфинальные пары, выглядит так:
1. Швеция
2. Канада
3. Швейцария
4. США
5. Финляндия
6. Россия
7. Чехия
8. Словакия
Расписание на 1/2 финала
Оба полуфинальных матча состоятся 4 января в Остраве. Время начала игр будет известно после окончания всех четвертьфинальных матчей.
Календарь игр плей-офф МЧМ-2020
- 2 января 2020
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13:45
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13:30
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13:16
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13:11
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12:50
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12:15
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12:01
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11:45
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11:30
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11:11
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11:02
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10:51
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10:30
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10:07
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09:41
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09:30
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09:05
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09:00
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08:35
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08:20
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08:00
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07:00
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06:17
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05:51
- 1 января 2020
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21:09
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21:07
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21:05
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21:00
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20:49
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20:40
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20:30
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20:27
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20:23
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19:30
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19:02