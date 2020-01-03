Детская ошибка вратаря сборной Чехии. Достал отдал шайбу шведу, тот забил в пустые ворота

Календарь игр плей-офф МЧМ-2020

После победы сборной России над Швейцарией на молодёжном чемпионате мира в Чехии болельщики команды Валерия Брагина продолжали доедать новогодний оливье и селёдку под шубой, а параллельно ждать 22:00 мск. Именно в это время на лёд «Остравар-Арена» должны были выйти сборные Швеции и Чехии.

Шведы, конечно, считались фаворитами. Команда Томаса Монтена удачно выступила на групповом этапе, выиграв все свои матчи. На чехов, помимо нестабильности, навалилась череда травм. Коллектив Вацлава Варадя лишился ключевых форвардов – Якуба Лауко и Яна Еника. Это очень мощный удар по чешской сборной.

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Что могло помочь чехам победить? Пожалуй, только ходившие ходуном трибуны местной ледовой арены, переполненные от болельщиков. На играх Чехии на МЧМ-2020 всегда аншлаг. На другие факторы хозяевам молодёжного первенства было сложно рассчитывать. Да, некоторые говорят, что Швеция – не кубковый боец. Но это не более, чем разговоры, на которые не стоило обращать серьёзного внимания. Если бы это была встреча за третье место – тогда другой разговор, но на четвертьфинал «Тре Крунур» явно настроились.



Кстати, одним из главных судей, обслуживавших матч, стал россиянин Сергей Морозов, за его работой тоже было интересно понаблюдать. Морозов – арбитр новой судейской волны КХЛ.



Уже в первом периоде шведы обозначили своё преимущество. В итоге ближе к концу двадцатиминутки нападающий Нильс Хёгландер удачно сыграл на добивании и в упор пробил голкипера Лукаша Достала, который по ходу турнира испытывал проблемы со здоровьем.

Дальше начался цирк. Ну а как ещё назвать ошибку вратаря чешской сборной, за которой бьют по рукам даже в детско-юношеской школе? Лукаш Достал откровенно заигрался за своими воротами, отдал пас точно на клюшку сопернику (им оказался Хуго Густафссон), который просто выехал из-за ворот и поразил пустую цель.

После такого конфуза сразу стало понятно – этот матч чехам уже не спасти. Когда даже вратарь не верит в себя – это не дело. По всей видимости, после травмы Достал так и оказался не в своей тарелке.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

2:0 — и всё уже, по сути, стало понятно. Во втором периоде Нильс Хёгландер моментально оформил дубль, после чего скандинавы повели со счётом 3:0. Чехи старались огрызаться, но отыграться с такой сборной Швеции при счёте 0:3 было практически невозможно. Уж больно мощно выглядела команда Томаса Монтена.



Третий период при таком положении дел превращался в формальность. Не было сомнений, что Швеция спокойно доведёт дело до победы. В результате защитник Виктор Сёдерстрём реализовал назначенный в ворота чехов буллит.



Отлично шведы реализовывали и большинство. Карел Кликорка не удержал на пятаке Давида Густафссона, который в борьбе протолкнул шайбу мимо голкипера. 5:0 в пользу Швеции – тотальный разгром соперника. Эта шайба стала для Давида первой на нынешнем МЧМ.



Таким образом, сборная Швеции уверенно выиграла свой четвертьфинал и теперь сыграет с командой России в полуфинальной игре. Она состоится в Остраве в субботу, четвёртого января.