Лауко — о травме: не согласен с позицией русских. Их игрок ударил меня коленом в колено

Нападающий молодёжной сборной Чехии Якуб Лауко прокомментировал травму, полученную стартовом матче чемпионата мира с командой России (4:3), из-за которой он больше не сыграет на домашнем турнире.



«Cразу почувствовал боль, а когда мне потом уже положили на ногу лёд, понял, что всё плохо. Русский ударил меня коленом в колено. Моя нога словно пошла вовнутрь. Я играю с брекетами на обеих ногах, и, по сути, моя правая нога просто провалилась внутрь. Второй удар уже ничего для меня не менял, всё случилось после первого столкновения.



Было ли там удаление? Я не знаю. Может быть, это и был неудачный момент, но меня ударили прямо в колено. Я не знаю, кто из русских атаковал меня. С этим уже ничего не поделать. Русские говорят, что я просто неудачно упал. Но я не согласен с их позицией. Любой, кто посмотрит на эпизод, увидит, что я упал в результате удара. Теперь меня ждут несколько недель лечения.



Рад, что команде удалось выиграть стартовый матч турнира, а что касается меня… Я так долго ждал этого турнира. Когда стало известно, что чемпионат мира пройдёт в Чехии, сразу сказал отцу, что я буду играть здесь. Это случилось шесть лет назад, и я сыграл…целых шесть секунд. Мне очень жаль», — цитирует Лауко iSPort.cz.

Тренер сборной Чехии: не думаю, что в моменте с травмой Лауко Соколов нарушил правила