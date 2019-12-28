Лауко — о травме: не согласен с позицией русских. Их игрок ударил меня коленом в колено

Нападающий молодёжной сборной Чехии Якуб Лауко прокомментировал травму, полученную стартовом матче чемпионата мира с командой России (4:3), из-за которой он больше не сыграет на домашнем турнире.
«Cразу почувствовал боль, а когда мне потом уже положили на ногу лёд, понял, что всё плохо. Русский ударил меня коленом в колено. Моя нога словно пошла вовнутрь. Я играю с брекетами на обеих ногах, и, по сути, моя правая нога просто провалилась внутрь. Второй удар уже ничего для меня не менял, всё случилось после первого столкновения.
Было ли там удаление? Я не знаю. Может быть, это и был неудачный момент, но меня ударили прямо в колено. Я не знаю, кто из русских атаковал меня. С этим уже ничего не поделать. Русские говорят, что я просто неудачно упал. Но я не согласен с их позицией. Любой, кто посмотрит на эпизод, увидит, что я упал в результате удара. Теперь меня ждут несколько недель лечения.
Рад, что команде удалось выиграть стартовый матч турнира, а что касается меня… Я так долго ждал этого турнира. Когда стало известно, что чемпионат мира пройдёт в Чехии, сразу сказал отцу, что я буду играть здесь. Это случилось шесть лет назад, и я сыграл…целых шесть секунд. Мне очень жаль», — цитирует Лауко iSPort.cz.
- 28 декабря 2019
-
15:40
-
15:32
-
15:23
-
15:00
-
14:33
-
14:29
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
13:56
-
13:45
-
13:30
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:55
-
11:31
-
11:19
-
11:01
-
10:54
-
10:24
-
10:10
-
09:52
-
09:10
-
09:06
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
08:02
-
07:46
-
07:42