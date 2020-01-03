Дадонов хочет затащить «Флориду» в плей-офф! Голевой дубль и 6 очков в четырёх матчах

Перед визитом в столицу Канады «Флорида» обидно уступила в гостях «Коламбусу», и это было первое посещение голкипером Сергеем Бобровским своих некогда родных мест. К счастью для вратаря, матчи в НХЛ идут один за другим, и долго горевать о поражении в принципиальном поединке не пришлось — на носу была игра с «Оттавой», в которой «пантерам» для продолжения гонки за местом в плей-офф необходимо было выигрывать. «Сенаторы» не побеждали «пантер» уже полтора года, поэтому соперник у южан был вполне подходящий для восстановления собственной уверенности.

Бобровский провёл лучший матч в сезоне! Ссылка в запас явно пошла на пользу Правда, для победы над «Тампой» этого всё равно не хватило.

Евгений Дадонов вновь проявил себя одним из лидеров команды, став главным действующим лицом «Пантерз» в атаке. Челябинец открыл счёт уже на второй минуте, когда в большинстве удачно подкараулил отскок на пятачке.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Оттава» ответила на это голами Тайлера Энниса и Криса Тирни, причём первая шайба хозяев получилась достаточно курьёзной. После того, как Эннис попытался бросить с неудобной руки, снаряд срикошетил от клюшки защитника Райли Стиллмана и по причудливой траектории залетел за спину Сергею Бобровскому, который ничем не смог помочь своей команде.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

С началом второй двадцатиминутки Дадонов снова взялся за дело, и в большинстве завершил красивую трёхходовку с участием Джонатана Юбердо и Кейта Яндла. Этот гол стал для россиянина 16-м в сезоне, и нет сомнений в том, что Евгений превзойдёт собственный снайперский рекорд двух последних лет, который равняется 28 шайбам.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Поучаствовал Дадонов и в победном голе «Флориды», автором которого стал Фрэнк Ватрано. Острая контратака «пантер» привела к выходу два в один, и россиянин всё сделал образцово: подождал партнёра и выдал Ватрано удобнейший пас под бросок. Для Ватрано, который не забивал 10 матчей подряд, этот успех был крайне важен, о чём он не стеснялся говорить в послематчевых интервью.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Всего Дадонов набрал в этом матче 3 (2+1) очка, а в четырёх последних встречах на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.



«Сейчас мы бьёмся за каждое очко и не важно, кто соперник. Каждый матч очень важен — в Атлантическом дивизионе всё очень плотно. Сегодня оба моих гола были забиты в большинстве, все хорошо держали и перемещали шайбу, всё работало неплохо — я просто завершал комбинации», — сказал Дадонов после матча.

Календарь и результаты «Флориды Пантерз»

Что же касается Сергея Бобровского, то он отразил 28 бросков из 31 и одержал первую победу на выезде с 30 октября. В турнирной таблице «Флорида» на два очка отстаёт от последнего кубкового места, которое пока занимает «Филадельфия», но вполне может побороться и с «Тампой», которая набрала ход, но всё ещё действует нестабильно.