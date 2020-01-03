СКА получил 0:6 в Хельсинки! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ

«Армейцы» пропустили пять шайб за один период. Команда Алексея Кудашова в этот вечер «всё сделала наоборот».

Встреча лидеров Запада

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги возобновился 3 января девятью матчами. Встреча «Йокерита» и СКА изначально вызывала повышенное внимание, ведь встречались одни из лидеров Западной конференции. СКА занимал второе место в Западной конференции, отставая от ЦСКА всего на два очка. Финский клуб располагался на четвёртом месте, при этом опережая идущее третьим московское «Динамо» по потерянным очкам.

* Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

После тяжёлого старта чемпионата тренерский штаб СКА наладил игру, и дела у «армейцев» Санкт-Петербурга резко пошли в гору. «Армейская» команда приехала в Хельсинки с 15 победами в 17 последних матчах. Поражение в последнем матче 2019 года в Череповце было похоже на досадную случайность, чем на некую закономерность.

Первую шайбу ждали 25 минут, а потом вдруг началось

Стартовый период матча в Хельсинки обошёлся без заброшенных шайб. При этом команды не отсиживались в окопах. На двоих команды произвели 21 бросок в створ ворот. Финны 11 раз побеспокоили Алексея Мельничука, гости 10 раз потревожили Яниса Калниньша. Ничто не предвещало такого результата, которым впоследствии завершился матч.

Первый гол был забит на пятой минуте второго периода. Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий неудачно пошёл в обводку на входе в чужою зону и потерял шайбу. Петер Регин нашёл точной передачей Ессе Йоэнсуу, тот затащил шайбу в зону и выполнил перевод на Брайана О’Нилла, который броском в противоход застал Мельничука врасплох.

«0:1 – дело житейское», — наверняка подумали в стане «армейской» команды. Но дальше шайбы залетали только в их ворота. Спустя пять минут Регин во второй раз заставил Мельничука капитулировать. Арбитрам потребовался видеопросмотра на предмет игры высоко поднятой клюшкой. После видеоконсультации взятие ворота СКА было засчитано.

Проходит четыре минуты, и привет бывшему клубу передаёт Стив Мозес. Американец, выступавший за команду с берегов Невы с 2015 по 2017 года, в третий раз в матче отправил шайбу в ворота гостей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Самое крупное поражение в истории СКА в КХЛ

Защитник «Йокерита» Сами Лепистё, казалось бы, предоставил Питеру отличный шанс вернуться в матч. Опытный защитник отправился в штрафной бокс за подножку. СКА, обладающий мощным подбором исполнителем, всегда в состоянии забросить шайбу при реализации лишнего. Но это был совсем не их вечер. Вместо гола в свою очередь удалился форвард гостей Сергей Плотников. Финский клуб предоставленным подарком воспользовался – дубль оформил Регин.

Окончательно расстроенные хоккеисты СКА забыли сосчитать до пяти и получили удаление за нарушение численного состава. «Йокерит» до пяти сосчитал куда успешнее, забросив пятую шайбу в матче. Большинство реализовал чемпион мира 2019 года Микко Лехтонен.

«Йокерит» забросил СКА пять шайб за период

Тренерский штаб СКА после пятого гола произвёл замену голкипера – Мельничука сменил Магнус Хелльберг, но и ему не удалось выйти сухим из воды. В третьем периоде конец «армейскому» кошмару положил защитник Алекс Грант. 0:6 – это самое крупное поражение СКА в истории КХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«СКА сделал всё наоборот»

После такого поражения трудно подбирать какие-то слова. И понять состояние главного тренера СКА Алексея Кудашова было нетрудно. Наставник «армейской» команды признал, что счёт отражает провальную игру его команды.

«Говорить особо не придётся, потому что счёт на табло. Он отображает нашу сегодняшнюю игру. Не было движения, соперник играл с шайбой, выиграл всю борьбу. Что мы хотели сделать – навязать борьбу, играть с шайбой – всё сделали наоборот. Поэтому такой результат», — сказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

СКА упустил шанс догнать ЦСКА в турнирной таблице. Более того, теперь «армейцы» Санкт-Петербурга всего на три очка опережают московское «Динамо» и на четыре непосредственно «Йокерит». При этом «шуты» имеют два матча в запасе относительно команды Кудашова. «Армейцы» впервые с октября уступили в двух матчах кряду. Исправлять положение придётся в Минске, где СКА сыграет следующий матч чемпионата.

* Календарь СКА в сезоне-2019/20