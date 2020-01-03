«Йокерит» забросил СКА пять шайб за период
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимает в Хельсинки санкт-петербургский СКА.
Во втором периоде «Йокерит» забросил пять шайб в ворота СКА. Голы на счету Брайана О'Нила, Стива Мозеса, Микко Лехтонена, капитан команды Петер Регин оформил дубль.
«Йокерит» занимает четвёртое место в Западной конференции, отставая от третьей позиции — московского «Динамо» — на три очка, но у клуба из Хельсинки на три игры сыграно меньше.
В мае 2019 года президентом и владельцем клуба стал прославленный хоккеист Яри Курри, который выкупил полный пакет акций команды, а затем 40% акций дочерней компании «Норникеля» — «Норникель Харьявалта Ою», которая ведёт свою деятельность на территории Финляндии.
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