«СКА попал в беду, «Йокерит» его уничтожил». Как в Финляндии радуются разгрому питерцев

Сенсационный разгром питерского СКА в Хельсинки в матче против «Йокерита» вызвал бурную реакцию финской прессы. Большая тональность высказываний была злобно-радостной.

СКА получил 0:6 в Хельсинки! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ «Армейцы» пропустили пять шайб за один период. Команда Алексея Кудашова в этот вечер «всё сделала наоборот».

«Унизили великий СКА»

Так, издание Iltalehti, которое всегда подчёркивало свою антироссийскую позицию, посвятило победе «Йокерита» сразу несколько громких заголовков.



«Шуты» унизили великий клуб СКА, одержав над ним самую крупную победу за всё время! «Йокерит» сразился с гигантом из КХЛ перед аудиторией в 11 138 зрителей. Пять предыдущих матчей против СКА «шуты» проиграли — последняя победа до вчерашнего матча была датирована февралём 2018 года. Но в новой битве «Йокерит» забил четыре гола менее, чем за восемь минут и выиграл второй период со счётом 5:0. В конце концов СКА потерпел самое крупное поражение за всю историю своих выступлений в КХЛ», — восторженно отметил обозреватель Пекка Ялонен.

Ещё одной сюжетной линией стало противостояние нападающего «Йокерита» Стива Мозеса со своим бывшим клубом.



«Мозес ждал почти два года, чтобы отпраздновать победу над СКА. «Матчи против СКА для меня всегда особенные, потому что у меня в питерском клубе до сих пор много друзей. Я ждал этой победы очень долго», — приводит слова Мозеса Iltalehti.



«СКА был унижен в Хельсинки. Команда из Петербурга потерпела самое крупное поражение в истории выступлений в КХЛ. Гордый питерский клуб не смог забить ни одного гола, а «Йокерит» только во втором периоде забил пять голов. «Йокерит» разбил на части целый айсберг под названием СКА пере почти заполненной «Хартвалл-ареной». «Йокерит» показал, что у команды огромный потенциал», — считает Нико Оксанен из Jatkoaika.



«Лаури Марьямяки сказал, что уже с утра в день матча было видно, как заряжена команда. Он отметил, что разницы в классе команд почти не было, но подчеркнул важность такой победы. Удовлетворение, как известно, убивает развитие. Однако, по словам Марьямяки, в команде нет места удовлетворению и коллектив достаточно критично относится к своим результатам», — отмечает Ilta-Sanomat.



«6:0, «Йокерит» полностью уничтожил СКА, питерцы попали в беду. Отличная форма «Йокерита» получила своё подтверждение. Последней жертвой стал сам СКА», — считает редакция Hbl.fi.



* Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Сможет ли «Йокерит» выиграть Кубок Гагарина?

«У «Йокерита» в нынешнем сезоне есть шанс выиграть Кубок Гагарина. Вопрос в том, реально ли это? «Шуты» наконец-то созрели, чтобы держаться подальше от гигантов Западной конференции — ЦСКА и СКА. Они могут выйти в финал плей-офф, а, возможно, и стать чемпионами. Конечно, один отличный матч против СКА — это ничего не значит, но 30 побед за сезон могут дать хорошие шансы.



«Йокерит» полностью владел инициативой в матче со СКА. Я никогда не видел питерцев в такой беде, потому что «Йокерит» даже вошёл в историю со своей крупной победой. Если когда-нибудь у «шутов» будет реальный шанс что-то выиграть в КХЛ, то он наверняка будет именно в нынешнем сезоне. Есть возможность выйти в финал Западной конференции и там побороться за выход в общий финал. В нынешнем сезоне СКА ослаблен и уязвим как никогда. ЦСКА тоже показал свою «смертность», по крайней мере, подавляющего преимущества у «армейцев» Москвы нет. У ЦСКА есть четыре сильных звена, команда не полагается на отдельных звёзд, а «Йокерит» начинает приближаться к такому уровню. Теперь у команды больше опыта и мастерства, чем было за шесть предыдущих сезонов в КХЛ. Если «шуты» удержат эту уверенность, мы сможем увидеть отличную историю.



Пражский «Лев» был первой нерусской командой, которая вышла в финал КХЛ. Но пока ни одна нерусская команда не выигрывала Кубок Гагарина. Это наконец-то произойдёт?», — задаётся вопросом обозреватель Ilta-Sanomat Петри Сеппя.