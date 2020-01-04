Это спасение российского защитника будут показывать и обсуждать ещё долго. Порой так не играют даже вратари.

Шикарный сейв защитника Журавлёва! Шайба катилась в ворота, он остановил её на линии

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Первый период полуфинального матча молодёжного чемпионата мира 2020 года между сборными Швеции и России будет обсуждаться ещё долго. Стартовый отрезок матча получился абсолютно нереальным.

Уже на первой минуте шведы открыли счёт в матче. Давид Густафссон выиграл вбрасывание, Расмус Сандин получил шайбу на синей линии и мощным броском вогнал её в ближнюю девятку. Голкипер сборной России Ярослав Аскаров пропустил после первого же броска по воротам. Это был тревожный знак для нашей команды.

Денисенко получил грязный удар. Он обманул Хёгландера, тот с испуга ударил его в голову Швед обещал красивый гол, а сам удалился до конца матча, после чего Россия вышла вперёд.

Но следующие 10 минут Ярослав только наблюдал за голами своих партнёров. Шведские хоккеисты нахватали удалений на коротком отрезке встречи, которыми блестяще воспользовались россияне. Иван Морозов восстановил равновесие, а Александр Хованов вывел россиян вперёд. Две быстро пропущенные шайбы обескуражили голкипера шведской сборной Хуго Альнефельта, который на ровном месте подарил россиянам и третий гол, допустив грубейшую ошибку.

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Шведы смогли прийти в себя и в свою очередь реализовали лишнего. Веское слово сказал лучший снайпер турнира Самуэль Фагемо, забросивший седьмую шайбу на мировом первенстве. А дальше произошёл эпизод, который стал самым запоминающимся в первом периоде.

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Защитник сборной России Даниил Журавлёв спас ворота команды при счёте 3:2 в первом периоде. Игроку удалось клюшкой вытащить шайбу с ленточки пустых ворот. Голкипер россиян Аскаров сыграл неуверенно и запустил шайбу себе за спину, однако Журавлёв успел ему на помощь и блистательным образом спас россиян. Вне зависимости от исхода матча такой сейв ещё долго будут крутить по телевидению.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.