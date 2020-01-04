Швед обещал красивый гол, а сам удалился до конца матча, после чего Россия вышла вперёд.

Денисенко получил грязный удар. Он обманул Хёгландера, тот с испуга ударил его в голову

Календарь игр плей-офф МЧМ-2020

Матч между молодёжными сборными России и Швеции на МЧМ-2020 ждали едва ли не так, как обычно ждут финальную игру. Однако вывеска у полуфинала была такой, что он просто не мог пройти мимо глаз. Особенно в новогодние праздники, пусть и регулярный чемпионат КХЛ уже возобновился. Люди требуют хлеба и зрелищ!

Шведы – единственная команда среди всех участников молодёжного чемпионата мира, которая по-прежнему не знала горечи поражения. Хоккеисты Томаса Монтена выглядят уверенно, но и у них есть слабые места. В частности, принято считать, что скандинавы – не кубковый боец. Если они первыми пропускают, то частенько начинают «плыть», бросать играть.

«110% шведы из себя не достанут, но 80% — спокойно». Что спасёт Россию в полуфинале? О том, как команде Валерия Брагина противостоять грозной сборной Швеции, рассуждают эксперты.

«Россия – хорошая, большая команда. Она хороша в обороне, играет на высоких скоростях и очень технично. Нам будет важно управлять шайбой и скоростями», — говорил накануне встречи рулевой «Тре Крунур» Монтен.

В свою очередь тренер россиян Игорь Ларионов, который общается с прессой после тренировок, обещал сделать акцент на прессинг и владение шайбой.

«Наш современный российский хоккей и эту команду отличает то, что мы стали дорожить шайбой. Это основной компонент, в котором мы можем здесь всех переиграть, включая шведов. Gegenpressing Юргена Клоппа на льду, и дальше уже контроль шайбы. Контролируешь шайбу — контролируешь игру, это наш девиз. И быстрый темп. Быстрый переход из обороны в атаку, подключение защитников и позиционная атака с контролем шайбы», — отмечал Ларионов.

«Победить Швецию можно российским оружием». Наша молодёжка хочет показать gegenpressing Игорь Ларионов и Василий Подколзин – о подготовке к полуфиналу МЧМ-2020.

То, что в нашем штабе ориентируются на лучшего футбольного тренера в мире прямо сейчас, — это, конечно, хорошо. Но удастся ли воплотить нечто похожее на хоккейной площадке? Большой вопрос. Тем более в игре со столь грозным соперником. Швеция, если почувствует запах крови, сама запрессингует кого угодно. Да так, что голову не поднимешь.

Первый период команду начали за здравие, решив не отсиживаться в обороне. Уже на 16-й секунде Сандин после выигранного партнёром вбрасывания в чужой зоне мощно вогнал шайбу в сетку ворот Аскарова. Вот она, ценна двух подряд проигранных вбрасываний – стартового и в своей зоне.

Россия забила в большинстве. Наконец-то отличился Иван Морозов, который послал шайбу между щитков Альнефельту. Очень хорошо, что российская сборная отыгралась так быстро, не позволив номинальным хозяевам играть в свой хоккей.

То, что шведы сразу занервничали, — вполне ожидаемо. Именно про это в последнее время не говорил только ленивый. «Тре Крунур» нужно сразу брать в ежовые рукавицы, навязывать. В таком случае скандинавская сборная начинает нервничать, находиться не в своей тарелке, играть с оглядкой.

Так случилось и на сей раз. Капитан российской сборной, форвард первого звена Григорий Денисенко благодаря своему мастерству напугал и обманул лучшего бомбардира всего турнира – нападающего Нильса Хёгландера. Про этого игрока говорили много, через него строится вся атака сборной Швеции. Нет сомнений, что наш тренерский штаб отдельно разбирал игру нападающего.

В результате Хёгландер выставил локоть и зарядил им в голову Денисенко. Судьи (матч обслуживают канадец Фрейзер Лоуренс и финн Кристиан Викман) расценили этот момент как «5+20». В принципе, вполне заслуженно, Нильс при выполнении силового приёма явно допустил технический брак. Так что о голе в стиле лакросс, который в теории мог повторить Хёгландер, можно было забыть.

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В итоге россияне отличились в большинстве во второй раз – Хованов вогнал шайбу под перекладину, после чего поцеловал российский герб на форме. «Поплыл» и шведский вратарь – в эпизоде с третьим голом Соколова Альнефельт сам отдал шайбу на клюшку сопернику. Глупейшая ситуация, но нам от этого только лучше.

Швеция — Россия: Соколов забил после грубейшей ошибки вратаря Альнефельта

Швеция же лишилась ключевого нападающего, это нарушило все тактические схемы коллектива Томаса Монтена. Никто не думал, что лучший хоккеист будет досматривать матч из раздевалки уже к пятой минуте стартового периода.